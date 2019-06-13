Son Dakika Haberleri: Ağabeyini vuran zanlı tutuklandı
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Ağabeyini vuran zanlı tutuklandı

3 saat önce

İZMİR'in Buca ilçesinde, ağabeyi Harun Güler'i (39) pompalı tüfekle vurarak öldüren Turan Güler (37), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ağabeyini vuran zanlı tutuklandı, System.String[]
İZMİR'in Buca ilçesinde, ağabeyi Harun Güler'i (39) pompalı tüfekle vurarak öldüren  Turan Güler (37), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Atatürk Mahallesi'nde ağabeyi Harun Güler'i (39) pompalı tüfekle vurarak öldüren Turan Güler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Turan Güler, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.


- İzmir
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 08:59 Kaynak: DHA
İzmir, Turan Güler, Güncel
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