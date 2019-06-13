Ağabeyini vuran zanlı tutuklandı
3 saat önce
İZMİR'in Buca ilçesinde, ağabeyi Harun Güler'i (39) pompalı tüfekle vurarak öldüren Turan Güler (37), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 08:59 Kaynak: DHA
İZMİR'in Buca
ilçesinde, ağabeyi Harun Güler'i (39) pompalı tüfekle vurarak öldüren Turan Güler
(37), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Atatürk Mahallesi'nde ağabeyi Harun Güler'i (39) pompalı tüfekle vurarak öldüren Turan Güler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Turan Güler, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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