Ağabeyini vurduktan sonra kendini eve kilitleyen şüpheli ikna sonucu teslim oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ağabeyini vurduktan sonra kendini eve kilitleyen şüpheli ikna sonucu teslim oldu - Son Dakika

Ağabeyini vurduktan sonra kendini eve kilitleyen şüpheli ikna sonucu teslim oldu

7 dakika önce

Gaziantep'te ağabeyini av tüfeğiyle vurarak yaraladıktan sonra kendini eve kilitleyen şüpheli, ikna sonucu teslim oldu.

Ağabeyini vurduktan sonra kendini eve kilitleyen şüpheli ikna sonucu teslim oldu, System.String[]

Gaziantep'te ağabeyini av tüfeğiyle vurarak yaraladıktan sonra kendini eve kilitleyen şüpheli, ikna sonucu teslim oldu.

Alınan bilgiye göre, Şehitkamil ilçesi Selahattin Eyyübi Mahellesi'nde bilinmeyen bir nedenle ağabeyi A.K'yi av tüfeğiyle vuran M.K, olayın ardından kendini evinin odasına kilitledi.

İhbarın ardından olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, bacağından yaralanan A.K'yi Dr. Ersin Aslan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Şüpheli M.K ise polis tarafından getirilen uzman psikologların iknası sonucu teslim oldu.

Sağlık kontrolünün ardından emniyete götürülen M.K'nin işlemleri devam ediyor.

Selahattin Eyyübi, Şehitkamil, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 08:30 Kaynak: AA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Belediyeden örnek davranış! 7 bin aileye biner TL nakit yardımı yapacaklar
Yaşlı bir vatandaşın çekilen videosu sosyal medyada tepki topladı, Bakan Soylu olaya müdahil oldu Salgındaki can kaybını Twitter'dan duyuran Bakan Koca, bu kez gençlere seslendi: Bir uyarımız var Ceza infaz paketinin detayları belli oldu! 10 farklı kanun değişiyor
Ceza infaz paketinin detayları belli oldu! 10 farklı kanun değişiyor Ceza infaz paketinin detayları belli oldu! 10 farklı kanun değişiyor         
04:37
Koronavirüs gripten daha bulaşıcı! 10 döngüden sonra 59 bin kişiye bulaşabilir Koronavirüs gripten daha bulaşıcı! 10 döngüden sonra 59 bin kişiye bulaşabilir         
23:25
Son Dakika: Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 860'a yükseldi Son Dakika: Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 860'a yükseldi         
21:31
Biner liralık desteği duyanlar riski hiçe sayıp soluğu vakıfta aldı Biner liralık desteği duyanlar riski hiçe sayıp soluğu vakıfta aldı         
17:09
Tunç Soyer'den koronayla mücadele kapsamında çalışan personellere moral primi Tunç Soyer'den koronayla mücadele kapsamında çalışan personellere moral primi         
16:56
Küvette çıplak video çeken 61 yaşındaki Madonna virüs tespitiyle tepki çekti Küvette çıplak video çeken 61 yaşındaki Madonna virüs tespitiyle tepki çekti         
16:42
Bir kentimizde uyarıları dikkate alan yok! Cadde ve sokaklar dolup taştı Bir kentimizde uyarıları dikkate alan yok! Cadde ve sokaklar dolup taştı         
15:08
Koronavirüsün esir aldığı İran'ı bir de sel felaketi vurdu: 11 ölü Koronavirüsün esir aldığı İran'ı bir de sel felaketi vurdu: 11 ölü         
14:55
Son dakika: İspanya'da Başbakan Yardımcısı, solunum rahatsızlığı sebebiyle hastaneye kaldırıldı Son dakika: İspanya'da Başbakan Yardımcısı, solunum rahatsızlığı sebebiyle hastaneye kaldırıldı         
14:35
Minibüs şoförlüğünden bin 500 araçlık filoya! İşte koronavirüse yakalanan Abdürrahim Albayrak'ın başarılı hayat hikayesi Minibüs şoförlüğünden bin 500 araçlık filoya! İşte koronavirüse yakalanan Abdürrahim Albayrak'ın başarılı hayat hikayesi         
14:34
IMF: Koronavirüs küresel ekonomiyi ciddi etkileyecek, kriz geçici olacak IMF: Koronavirüs küresel ekonomiyi ciddi etkileyecek, kriz geçici olacak         
13:29
Hülya Avşar, Instagram hesabından bornozlu haliyle video paylaştı Hülya Avşar, Instagram hesabından bornozlu haliyle video paylaştı         
12:57
Koronavirüsün hızlı yayılmasına sebep olan 'süper bulaştırıcı'ların sırrı çözüldü Koronavirüsün hızlı yayılmasına sebep olan 'süper bulaştırıcı'ların sırrı çözüldü         
11:04
15 Türk bilim insanının geliştirdiği ve %99,9 oranında doğruluk gösteren tanı kitleri 15 ülkeye ihraç ediliyor 15 Türk bilim insanının geliştirdiği ve %99,9 oranında doğruluk gösteren tanı kitleri 15 ülkeye ihraç ediliyor         
11:00
Bingöl'e düşen göktaşından tespih yapan usta, dünyada eşi benzeri olmayan tespihi 30 bin dolara satışa çıkardı Bingöl'e düşen göktaşından tespih yapan usta, dünyada eşi benzeri olmayan tespihi 30 bin dolara satışa çıkardı         
19:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2020 08:37:26. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ağabeyini vurduktan sonra kendini eve kilitleyen şüpheli ikna sonucu teslim oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]