Ağabeyinin, annesi ve kendisini darbettiği genç kız: Bizi öldürecek (2) - Son Dakika

'BİZİ KURŞUNA DİZECEĞİNİ SÖYLEDİ'

Ankara'da oğlu tarafından darbedilen Meryem ve kızı Kamer Can, DHA'ya konuştu. Üniversite öğrencisi Kamer Can, önceki gün akşam meydana gelen olayı şöyle anlattı:

"Annemle biz oturuyorduk, ağabeyim geldi. Alkollü olup olmadığını sordum. Alkollü olmadığını söyledi; ama davranışlarından alkollü olduğu belliydi. Daha sonra üstüme saldırdı. Yumruk vurmaya başladı, sonra sehpanın ayağıyla vurdu. Yüzüm kan içinde kalmıştı. Annem beni ağabeyimin elinden almaya çalıştı. Ben kurtulduktan sonra anneme sehpanın ayağıyla vurmaya başladı. Kurtulduktan sonra bağırdım, 155'i aradım. Binadakiler geldi ve ağabeyimi sakinleştirmek için aşağıya indirdiler. Sonra tekrardan çıktı, kapıyı yumruklayarak tehdit etti. Bizi kurşuna dizeceğini söyledi. Polisler geldi, bizi hastaneye götürdüler. Orada darp raporu aldık. Karakola gittik, ifademizi vererek şikayette bulunduk" dedi.

'KORUMA TALEBİNDE BULUNDUK'

Kamer Can, ağabeyinin uzun zamandır işsiz ve alkol bağımlısı olduğunu söyleyerek, işsiz olmasını bahane ederek sürekli şiddet uyguladığını belirtti. Babaları Mehmet Can 'dan ayrı yaşadıklarını anlatan genç kız, ağabeyinin babası vasıtasıyla kendilerini tehdit ettiğini ileri sürdü. Kamer Can, "Babam üzerinden şikayetimizi geri çekmemiz için bize baskı uygulamaya devam ediyor. Sonuç ne olursa olsun şikayetimizi geri çekmeyi düşünmüyorum. Burada biz mağduruz; ama kendisi bizim ona kumpas kurduğumuzu söylüyormuş. Bir insan kendi canına zarar vererek kumpas kurmaz. Şu an serbest bırakıldı. 'Tekrardan gelip şiddet uygulayacak' diye korkuyorum. Kendisi içeri alınsa bile çevresinin zarar vermesinden korkuyorum. Gece uyuyamıyorum, 2 saatlik uykuyla duruyorum. Koruma talebinde de bulunduk. Umarım çok geç olmadan bize sahip çıkarlar" ifadelerini kullandı.

'OĞLUMU SERBEST BIRAKMASALAR DAHA İYİYDİ'

Anne Meryem Can ise, daha önce oğlu Şükrü Can 'ın ayrı yaşadığı eşi Mehmet Can ile beraber dükkan işlettiklerini ve dükkanı kapattıktan sonra işsiz kaldığını söyleyerek, "Oğlum bana da şiddet uyguladı. Koltuğun üzerinde yıprattı beni, kimse yoktu yalnızdım. 'Yapma oğlum işine git çalış, içki içme' deyince tersini yapıp üstümüze düşüyordu. Oğlumu serbest bırakmasalar daha iyiydi" diye konuştu. Anne ile kızı hastanedeki tedavilerinin ardından evlerine döndü.

Haluk KARAASLAN-Muhammet BAYRAM/ANKARA,