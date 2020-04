Ağabeyinin, annesi ve kendisini darbettiği genç kız Bizi öldürecek - Son Dakika

Ağabeyinin, annesi ve kendisini darbettiği genç kız: Bizi öldürecek

ANKARA'nın Sincan ilçesinde annesi Meryem ve kız kardeşi Kamer Can'ı öldüresiye döven Şükrü Can, gözaltına alındıktan sonra uzaklaştırma kararı verilerek serbest bırakıldı. Üniversite öğrencisi Kamer Can, sosyal medya hesabından karara tepki göstererek, "Bizi öldürecek, sürekli şiddet uygulayıp ölümle tehdit ediyor. Sesimizi ölmeden duyun" dedi.

Önceki gün meydana gelen olayda Şükrü Can, aynı evde yaşadığı annesi Meryem ve kız kardeşi Kamer Can ile bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Şükrü Can, annesi ve kız kardeşine saldırıp, darbetti. Kanlar içinde kalan anne ve kızı, Sincan Devlet Hastanesine başvurdu. Meryem Can'ın kafası, Kamer Can'ın ise burnunda kırık saptandı. Darp raporu alan anne ve kızı, daha sonra polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Meryem Can, polise verdiği ifadesinde, oğlu Şükrü Can'ın sürekli kendilerine şiddet uyguladığını ve ölümle tehdit ettiğini belirterek, "Bizi öldürecek, sürekli şiddet uygulayıp ölümle tehdit ediyor. Baş edemiyoruz, onu tutuklayın, dışarıda kaldığı sürece hayati tehlikemiz var. Bizi öldürmeden önlem alın" dedi. Kamer Can da sürekli ağabeyinin şiddetine maruz kaldıklarını belirtti.

GÖZALTINA ALINIP, SERBEST BIRAKILDI

Olayın ardından kaçan Şükrü Can, anne ve kızının şikayeti üzerine polis tarafından gözaltına alındı. Olay gecesi eve alkollü geldiği belirlenen Şükrü Can, polisteki ifadesinin ardından savcılık tarafından hakkında uzaklaştırma kararı verilerek serbest bırakıldı.

SOSYAL MEDYADAN ÇAĞRIDA BULUNDU

Üniversite öğrencisi Kamer Can, Twitter hesabından annesi ve kendisin kanlar içindeki fotoğraflarını paylaşarak, yardım istedi. Kamer Can, "Ağabeyim Şükrü Can tarafından annem ve ben şiddet gördük. Daha önce de birçok kez fiziki şiddete maruz kaldık. Hastaneden rapor alıp karakola gittik. Ağabeyimin daha önce de sabıkasının olmasına rağmen sadece uzaklaştırma kararı alındı. Can güvenliğimiz yok ve bizi ölümle tehdit ediyor. Sesimizi ölmeden duyun" çağrısında bulundu. Sosyal medyada genç kızın çağrısına çok sayıda destek mesajı geldi.

'BİZİ KURŞUNA DİZECEĞİNİ SÖYLEDİ'

Ankara'da oğlu tarafından darbedilen Meryem ve kızı Kamer Can, DHA'ya konuştu. Üniversite öğrencisi Kamer Can, önceki gün akşam meydana gelen olayı şöyle anlattı:

"Annemle biz oturuyorduk, ağabeyim geldi. Alkollü olup olmadığını sordum. Alkollü olmadığını söyledi; ama davranışlarından alkollü olduğu belliydi. Daha sonra üstüme saldırdı. Yumruk vurmaya başladı, sonra sehpanın ayağıyla vurdu. Yüzüm kan içinde kalmıştı. Annem beni ağabeyimin elinden almaya çalıştı. Ben kurtulduktan sonra anneme sehpanın ayağıyla vurmaya başladı. Kurtulduktan sonra bağırdım, 155'i aradım. Binadakiler geldi ve ağabeyimi sakinleştirmek için aşağıya indirdiler. Sonra tekrardan çıktı, kapıyı yumruklayarak tehdit etti. Bizi kurşuna dizeceğini söyledi. Polisler geldi, bizi hastaneye götürdüler. Orada darp raporu aldık. Karakola gittik, ifademizi vererek şikayette bulunduk" dedi.

'KORUMA TALEBİNDE BULUNDUK'

Kamer Can, ağabeyinin uzun zamandır işsiz ve alkol bağımlısı olduğunu söyleyerek, işsiz olmasını bahane ederek sürekli şiddet uyguladığını belirtti. Babaları Mehmet Can'dan ayrı yaşadıklarını anlatan genç kız, ağabeyinin babası vasıtasıyla kendilerini tehdit ettiğini ileri sürdü. Kamer Can, "Babam üzerinden şikayetimizi geri çekmemiz için bize baskı uygulamaya devam ediyor. Sonuç ne olursa olsun şikayetimizi geri çekmeyi düşünmüyorum. Burada biz mağduruz; ama kendisi bizim ona kumpas kurduğumuzu söylüyormuş. Bir insan kendi canına zarar vererek kumpas kurmaz. Şu an serbest bırakıldı. 'Tekrardan gelip şiddet uygulayacak' diye korkuyorum. Kendisi içeri alınsa bile çevresinin zarar vermesinden korkuyorum. Gece uyuyamıyorum, 2 saatlik uykuyla duruyorum. Koruma talebinde de bulunduk. Umarım çok geç olmadan bize sahip çıkarlar" ifadelerini kullandı.

'OĞLUMU SERBEST BIRAKMASALAR DAHA İYİYDİ'

Anne Meryem Can ise, daha önce oğlu Şükrü Can'ın ayrı yaşadığı eşi Mehmet Can ile beraber dükkan işlettiklerini ve dükkanı kapattıktan sonra işsiz kaldığını söyleyerek, "Oğlum bana da şiddet uyguladı. Koltuğun üzerinde yıprattı beni, kimse yoktu yalnızdım. 'Yapma oğlum işine git çalış, içki içme' deyince tersini yapıp üstümüze düşüyordu. Oğlumu serbest bırakmasalar daha iyiydi" diye konuştu. Anne ile kızı hastanedeki tedavilerinin ardından evlerine döndü.

ANKARA EMNİYETİNDEN AÇIKLAMA

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nce Twitter'dan yapılan açıklamada ise annesi ve kız kardeşini darbeden Şükrü Can'ın aynı akşam yakalandığı belirtilerek, "6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun' çerçevesinde Ankara Batı Adliyesi tarafından soruşturma başlatılmıştır" denildi.