Ağabeyinin böbreğiyle yaşama tutundu - Son Dakika

Tekirdağ'da böbrek yetmezliği teşhisi konulan Semra Taşdere, ağabeyi Bülent Örs'ün hiç tereddüt etmeden bağışladığı böbreğiyle hayata yeniden tutundu.

Edirne'de yaşayan Taşdere, yaklaşık 2,5 yıl önce iştahsızlık, kusma, baş dönmesi ve baş ağrısı şikayetiyle Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesi Nefroloji Bölümüne başvurdu. Burada yapılan tahliller sonucunda böbrek yetmezliği teşhisi konulan Taşdere'ye ilaç tedavisinin de yetersiz kaldığı anlaşılınca nakil kararı alındı.

Yapılan tetkikler sonrası 41 yaşındaki ağabeyi Bülent Örs ile böbrekleri uyumlu olduğu tespit edilen Taşdere'ye genel cerrahi işlemlerinin ardından ağabeyinin böbreği nakledildi.

Semra Taşdere, AA muhabirine yaptığı açıklamada, nakil işlemi gerçekleştirildikten sonra hayatına kaldığı yerden devam ettiğini söyledi.

Eşine ve çocuklarına tekrar sarılabildiği için çok mutlu olduğunu ifade eden Taşdere, "Doktorum gerekli kontrolleri yaptıktan sonra beni diyalize bağladı. Belli bir süre sonra da böbrek yetmezliği teşhisi kondu. Ağabeyimle uyumlu olduğumuz belli olunca da ağabeyim hiç düşünmeden böbreğini verdi. Allah razı olsun ondan. Tekrar hayata bağladı beni." dedi.

"Hiç tereddüt etmeden böbreğimi verdim"

Bülent Örs ise Edirne'nin Keşan ilçesinde çobanlık yaparak geçimini sağladığını, kardeşinin tekrar sağlığına kavuşmasının kendisini çok mutlu ettiğini dile getirdi.

Kız kardeşine küçük yaştan beri çok düşkün olduğunu anlatan Örs, şöyle devam etti:

"Kardeşimin böbreğinin işlevini kaybettiğini öğrendim, çok üzüldüm. Kardeşim ile benim uyumlu olduğum tespit edildi. Söz konusu kız kardeşim olunca ben de hiç tereddüt etmeden böbreğimi verdim. Kim olursa olsun herkes kardeşine, yakınına yardım etmeli. Ben bir şey kaybetmedim. Yine işimi yapıyorum. Yine koyunları çıkarıyorum, otlatıyorum. Yaşamaya bıraktığım yerden devam ediyorum. Allah'a şükürler olsun."

NKÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi Nefroloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gülsüm Özkan ise bir hastalıkta erken tanının çok önemli olduğunu belirtti.

Taşdere'nin doktora biraz geç başvurduğunu dile getiren Özkan, şunları kaydetti:

"Semra bize bulantı, kusma, iştahsızlık gibi şikayetle geldi. Biz de yaptığımız tetkiklerde diyaliz konumuna geldiğini tespit ettik. Çocukluktan bu yana taş hastalığı varmış. Bu süreci biraz ihmal etmiş. Çok üstünde durmamış. Biz de iki böbreğinin artık yetmediğini ve diyalize başlanması gerektiğini konuştuk. Diyalize başladıktan bir süre sonra da Semra, nakil olmak istediğini söyledi. Sonra ailesinde uygun bir donör aradık. Ağabeyi ile uyumlu olduğunu tespit ettik. O da kabul etti ve nakil işlemi gerçekleştirdik. Hem ağabeyinde hem de Semra'da bir sorun yok. Sağlıklı bir şekilde hayatlarını sürdürüyorlar."