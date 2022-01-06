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Ağabeyinin cenazesini almaya gitti, kalp krizi geçirip hayatını kaybetti - Son Dakika

Ağabeyinin cenazesini almaya gitti, kalp krizi geçirip hayatını kaybetti

06.01.2022 15:25

Ağabeyinin cenazesini almaya gitti, kalp krizi geçirip hayatını kaybetti Elazığ'da ağabey ve kardeş 2 saat arayla hayatını kaybetti Ağabeyinin vefat üzüntüsüne dayanamayan kardeşi kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti Elazığ'da kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden ağabeyi Mehmet...

Ağabeyinin cenazesini almaya gitti, kalp krizi geçirip hayatını kaybetti

Elazığ'da ağabey ve kardeş 2 saat arayla hayatını kaybetti

Ağabeyinin vefat üzüntüsüne dayanamayan kardeşi kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

ELAZIĞ - Elazığ'da kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden ağabeyi Mehmet Karadağ'ın üzüntüsüne dayanamayan kardeşi Mustafa Karadağ, 2 saat sonra ağabeyi gibi kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Elazığ'da yaşayan 3 çocuk babası Mehmet Karadağ (65), evinde kalp krizi geçirdi. Ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınan ağabey Karadağ, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ağabeyinin cenazesini almak için hastane morguna giden 3 çocuk babası Mustafa Karadağ'da (55), orada kalp krizi geçirdi. Hemen tedavi altına alınan kardeş Karadağ'da yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 2 saat arayla hayatını kaybeden Karadağ kardeşler, aileyi yasa boğdu.

Hayatlarını kaybeden Karadağ kardeşler, bugün Rüstempaşa Camii'nde öğlen namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlığı'na defnedildi.

Ağabeyinin cenazesini almaya gitti, kalp krizi geçirip hayatını kaybetti
Ağabeyinin cenazesini almaya gitti, kalp krizi geçirip hayatını kaybetti
Ağabeyinin cenazesini almaya gitti, kalp krizi geçirip hayatını kaybetti

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Mustafa Karadağ, Kalp Krizi, Karadağ, Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ağabeyinin cenazesini almaya gitti, kalp krizi geçirip hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ağabeyinin cenazesini almaya gitti, kalp krizi geçirip hayatını kaybetti - Son Dakika
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