Ağabeyinin darbettiği iddia edilen kız çocuğu, hastanede öldü

Öte yandan, O.A'nın psikolojik sorunları olduğu ve tedavi gördüğü öğrenildi.

Cenaze, otopsi için Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Ailenin haber vermesi üzerine ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırılan S.N.A, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Ağlayarak odasına giden S.N.A, bir süre sonra annesi tarafından yatağından baygın halde bulundu.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine O.A, gözlüğünü yere fırlatmasına kızdığı kız kardeşine 2-3 kez yumruk attı.

İddiaya göre, Dörtyol Mahallesi 2088. Sokak'ta yaşadıkları evin mutfağında O.A. (21) ve kız kardeşi S.N.A. (12) arasında "ekmeğe çikolata sürmek" konusunda tartışma çıktı.

Afyonkarahisar'da kavga ettiği ağabeyinin attığı yumruklar sonucu baygınlık geçirdiği iddia edilen 12 yaşındaki kız çocuğu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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