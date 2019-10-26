Son Dakika Haberleri: Ağabeyinin darbettiği iddia edilen kız çocuğu, hastanede öldü
Son Dakika Güncel Ağabeyinin darbettiği iddia edilen kız çocuğu, hastanede öldü

Ağabeyinin darbettiği iddia edilen kız çocuğu, hastanede öldü

1 saat önce

Afyonkarahisar'da kavga ettiği ağabeyinin attığı yumruklar sonucu baygınlık geçirdiği iddia edilen 12 yaşındaki kız çocuğu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Ağabeyinin darbettiği iddia edilen kız çocuğu, hastanede öldü, System.String[]

Afyonkarahisar'da kavga ettiği ağabeyinin attığı yumruklar sonucu baygınlık geçirdiği iddia edilen 12 yaşındaki kız çocuğu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İddiaya göre, Dörtyol Mahallesi 2088. Sokak'ta yaşadıkları evin mutfağında O.A. (21) ve kız kardeşi S.N.A. (12) arasında "ekmeğe çikolata sürmek" konusunda tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine O.A, gözlüğünü yere fırlatmasına kızdığı kız kardeşine 2-3 kez yumruk attı.

Ağlayarak odasına giden S.N.A, bir süre sonra annesi tarafından yatağından baygın halde bulundu.

Ailenin haber vermesi üzerine ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırılan S.N.A, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Ağabey O.A, hastanede gözaltına alındı.

Cenaze, otopsi için Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan, O.A'nın psikolojik sorunları olduğu ve tedavi gördüğü öğrenildi.

Dörtyol, Afyon, kavga, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 06:32 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dini nikahlı eşini, kız çocuğuna hamile olduğu için hastanelik etti
Korkunç olay! Ağabeyinin 3 yumruk attığı Sude Naz hayatını kaybetti Volkswagen'den fabrika yatırımı sonrası Türk yönetici atağı Barış Pınarı Harekatı bölgesinde teröristlerden saldırı: Anında karşılık verildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.10.2019 19:50:12. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ağabeyinin darbettiği iddia edilen kız çocuğu, hastanede öldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]