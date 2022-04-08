Ağabeyinin evinde katliam yapan şüpheli: Gözüm kararmıştı, sonrasını hatırlamıyorum - Son Dakika
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Ağabeyinin evinde katliam yapan şüpheli: Gözüm kararmıştı, sonrasını hatırlamıyorum

08.04.2022 13:23
Ağabeyinin evinde katliam yapan şüpheli: Gözüm kararmıştı, sonrasını hatırlamıyorum

SAKARYA'nın Serdivan ilçesinde evin tapusu nedeniyle çıkan tartışmada ağabeyi, yengesi ve yeğenini pompalı tüfekle vurarak öldüren Çetin Güler'in (54) ilk ifadesi ortaya çıktı.

SAKARYA'nın Serdivan ilçesinde evin tapusu nedeniyle çıkan tartışmada ağabeyi, yengesi ve yeğenini pompalı tüfekle vurarak öldüren Çetin Güler'in (54) ilk ifadesi ortaya çıktı. Güler'in ağabeyi ile ev konusunda anlaşamadıklarını, en son telefonda tartışınca kendisini kaybettiğini, gözünün karardığını, sonrasını hatırlamadığını söylediği belirtildi.

Olay, 3 gün önce Kemalpaşa Mahallesi Gündoğar Sokak'ta meydana geldi. Nakliye firması işletirken bir süre önce iflas eden Çetin Güler, ağabeyi Bedri Güler'in (65) evine gitti. Babalarından kalan evin tapusunun kendisine verilmesini isteyen Çetin Güler kavga ettiği ağabeyi Bedri, yengesi Duriye (62) ve yeğeni Tuncay Güler'i (24) vurdu. Ailenin küçük oğlu Berat Güler (23) ise balkondan kaçarak kurtuldu. Olayın ardından kaçan Çetin Güler'in aracı polis ekiplerince takibe alındı.  PTS ve Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi (KGYS) kameralarından araç Karasu'da durduruldu. Cinayetin şüphelisi Çetin Güler ve onu saklamaya çalıştığı iddia edilen M.T.T gözaltına alındı.

İLK İFADESİNİ AVUKAT NEZARETİNDE VERDİCinayet şüphelisi Çetin Güler, Sakarya Barosu'ndan bir avukat nezaretinde ilk ifadesini verdi. Güler'in ifadesinde sık sık ağladığı ve pişman olduğunu söyleyerek, "Uzun zamandır da ağabeyimle ev konusunda anlaşamıyorduk. En son yine görüştük, anlaşamadık. Telefonla görüştüğümüzde bana ağır konuştular. Hakaretler etti, sinirlendim. Kendimi kaybettim ve eve gittim. Gözüm kararmıştı sonrasını hatırlamıyorum. Keşke böyle olmasaydı. Çok pişmanım" dediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Çetin Güler ve M.T.T Sakarya Adliyesi'ne sevk edildi.

FOTOGRAFLI


Ağabeyinin evinde katliam yapan şüpheli: Gözüm kararmıştı, sonrasını hatırlamıyorum
Ağabeyinin evinde katliam yapan şüpheli: Gözüm kararmıştı, sonrasını hatırlamıyorum
Ağabeyinin evinde katliam yapan şüpheli: Gözüm kararmıştı, sonrasını hatırlamıyorum
Ağabeyinin evinde katliam yapan şüpheli: Gözüm kararmıştı, sonrasını hatırlamıyorum
Ağabeyinin evinde katliam yapan şüpheli: Gözüm kararmıştı, sonrasını hatırlamıyorum
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Serdivan, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ağabeyinin evinde katliam yapan şüpheli: Gözüm kararmıştı, sonrasını hatırlamıyorum - Son Dakika


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