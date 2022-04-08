Ağabeyinin evinde katliam yapan şüpheli: Gözüm kararmıştı, sonrasını hatırlamıyorum (3) - Son Dakika
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Ağabeyinin evinde katliam yapan şüpheli: Gözüm kararmıştı, sonrasını hatırlamıyorum (3)

08.04.2022 20:55
Ağabeyinin evinde katliam yapan şüpheli: Gözüm kararmıştı, sonrasını hatırlamıyorum (3)

AİLE KATLİAMINI YAPAN ÇETİN GÜLER YURT DIŞINA KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANMIŞSakarya'nın Serdivan ilçesinde evin tapusu nedeniyle çıkan tartışmada ağabeyi, yengesi ve yeğenini pompalı tüfekle vurup öldüren Çetin Güler'in aile evinde yaptığı katliamda olay anında evde bulunmayan 2 yeğenini de...

AİLE KATLİAMINI YAPAN ÇETİN GÜLER YURT DIŞINA KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANMIŞ

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde evin tapusu nedeniyle çıkan tartışmada ağabeyi, yengesi ve yeğenini pompalı tüfekle vurup öldüren Çetin Güler'in aile evinde yaptığı katliamda olay anında evde bulunmayan 2 yeğenini de öldürmek için aradığı ve yakalandığında da yurt dışına kaçmaya çalıştığı öğrenildi.

400 ARAÇ İNCELENDİ

Polis Çetin Güler'i yakalamadan önce kentte geniş çaplı araştırma başlattığı ve olay yerine yakın bölgede bir tüfek daha bulunduğu, polis droneleriyle de yakın bölgedeki ormanlık alanda arama yapıldığı belirtildi. Ayrıca 400'e yakın araçta polisin inceleme yaptığı ve şüpheliyle irtibatta olduğu tespit edilen 20 şüphelinin de yakın takibe aldığı öğrenildi.


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Serdivan, Tragger, Sakarya, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ağabeyinin evinde katliam yapan şüpheli: Gözüm kararmıştı, sonrasını hatırlamıyorum (3) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ağabeyinin evinde katliam yapan şüpheli: Gözüm kararmıştı, sonrasını hatırlamıyorum (3) - Son Dakika
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