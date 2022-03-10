Ağabeyinin evinden hırsızlık yapan şüpheli suç ortağıyla yakalandı - Son Dakika
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Ağabeyinin evinden hırsızlık yapan şüpheli suç ortağıyla yakalandı

10.03.2022 15:22
Ağabeyinin evinden hırsızlık yapan şüpheli suç ortağıyla yakalandı

Ağabeyinin evinden eşya çalan şüpheli ile iki suç ortağından biri gözaltına alındı.

Ağabeyinin evinden eşya çalan şüpheli ile iki suç ortağından biri gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez Kocasinan ilçesi Hasancı Mahallesi'nde bir evden çamaşır makinesi, televizyon ve soba gibi malzemelerin çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Çaldıkları eşyaları kamyonla taşıdıkları tespit edilen şüphelilerden ev sahibinin kardeşi Y.C.Y. (17), suç ortağı M.D'yle belirlenen adreslerine düzenlenen operasyonla yakalandı.

Suça sürüklenen Y.C.Y, ailesine teslim edildi, M.D'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Olayın firari şüphelisi S.C'nin (17) yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Ağabeyinin evinden hırsızlık yapan şüpheli suç ortağıyla yakalandı

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İl Jandarma Komutanlığı, Kocasinan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ağabeyinin evinden hırsızlık yapan şüpheli suç ortağıyla yakalandı - Son Dakika


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