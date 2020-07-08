Ağabeyinin evini tüfekle basan kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Ağabeyinin evini tüfekle basan kişi gözaltına alındı

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde tartıştığı ağabeyinin evini tüfekle bastığı ileri sürülen Yılmaz T. (30) gözaltına alındı.

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde tartıştığı ağabeyinin evini tüfekle bastığı ileri sürülen Yılmaz T. (30) gözaltına alındı.

Olay, saat 15.00 sıralarında Karaman Mahallesi 1497 Sokak'taki bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre Yılmaz T.  ile aynı apartmanda yaşadığı ağabeyi Emrah T. (35) arasında, henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Yılmaz T. elinde av tüfeğiyle Emrah T.'nin oturduğu üçüncü kattaki daireye gitti. Gürültüyü duyan komşuların ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çelik yelek giyerek binaya giren ekiplerin iknası sonucu Yılmaz T. silahıyla birlikte teslim oldu. Gözaltına alınan Yılmaz T. ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

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Merkezefendi, Karaman, Emrah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 18:05 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ağabeyinin evini tüfekle basan kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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