Ağabeyinin İsmini Kullanarak Saklanan Suç Makinesi Yakalandı

21 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile dolandırıcılık başta olmak üzere toplamda 12 adet suç kaydı bulunan ve ağabeyinin ismini kullanarak Sakarya'nın Kocaali ilçesinde saklanan şahıs jandarma ekiplerince yapılan operasyonda yakalanarak tutuklandı.

21 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile dolandırıcılık başta olmak üzere toplamda 12 adet suç kaydı bulunan ve ağabeyinin ismini kullanarak Sakarya'nın Kocaali ilçesinde saklanan şahıs jandarma ekiplerince yapılan operasyonda yakalanarak tutuklandı.



Sakarya İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler suça ve suçlulara karşı yürüttükleri operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor. Jandarma ekipleri; 10 tanesi dolandırıcılıktan olmak üzere toplamda 12 suç kaydı bulunan E.K. isimli şahsın Kocaali ilçesi Caferiye Mahallesi'nde ağabeyi H.D.K.'nın kimliğini kullanarak saklandığı bilgisine ulaştı. Kocaali İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı asayiş timlerince E.K.'nın saklandığı ikamete operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda E.K. kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.



Yapılan incelemeler sonucu E.K.'nın toplamda 21 yıl kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu öğrenildi. E.K. adli işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Ferizli L Tipi Cezaevine gönderildi. - SAKARYA

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