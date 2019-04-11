Ağabeyinin Kayınbiraderini Öldüren Şüpheli Adliyede

SİVAS'ta, sokakta karşılaştığı boşanma aşamasında olan ağabeyinin kayınbiraderini bıçaklayarak öldüren Ferhat G.(37), polisteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

SİVAS'ta, sokakta karşılaştığı boşanma aşamasında olan ağabeyinin kayınbiraderini bıçaklayarak öldüren Ferhat G.(37), polisteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Dün saat 20.00 sıralarında Halil Rıfat Paşa Mahallesi Halil Rıfat Paşa Caddesi üzerinde meydana gelen olay iddiaya göre şöyle gelişti:



Ferhat G., ağabeyi Ahmet G.'nin boşanma aşamasında olduğu eşi Zehra G.'nin ağabeyi Ziya Çakmak ile karşılaştı. İkili arasında çiftin evliliklerinde yaşadıkları sorunlar yüzünden çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Ferhat G., üzerinde taşıdığı bıçağı çıkartarak Çakmak'ın karın bölgesine sapladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Ziya Çakmak(43), kaldırıldığı Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Olaydan sonra gözaltına alınan Ferhat G.ise bugün adliyeye sevk edildi. Şüpheli, basın mensuplarının cinayetle ilgili sorularını yanıtlamadı. - Sivas

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

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