Olay, dün saat 09.00 sıralarında, Çaybaşı ilçesi Köklük Mahallesi'nde meydana geldi. T.A. ile kardeşi Emirhan A., iddiaya göre, babalarına ait tabancayla oynamaya başladı. T.A.'nın elindeki silah, bir anda ateş aldı. Tabancadan çıkan kurşun, Emirhan A.'nın başına isabet etti. Silah sesi üzerine odaya giren aile bireyleri Emirhan A.'yı kanlar içinde buldu. İhbarla adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Emirhan A.'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Ağabeyinin kazara vurduğu Emirhan, toprağa verildi - Son Dakika

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