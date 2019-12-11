Ağabeyinin kimliğine kendi fotoğrafını yapıştırarak kredi çektiği iddiası - Son Dakika
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Ağabeyinin kimliğine kendi fotoğrafını yapıştırarak kredi çektiği iddiası

6 saat önce

Kayseri'de ağabeyinden habersiz kimliğini alarak kendi fotoğrafını yapıştırdığı ve 3 bin 800 lira kredi çektiği iddiasıyla hakkında dava açılan sanık hakim karşısına çıktı.

Ağabeyinin kimliğine kendi fotoğrafını yapıştırarak kredi çektiği iddiası, System.String[]

Kayseri'de ağabeyinden habersiz kimliğini alarak kendi fotoğrafını yapıştırdığı ve 3 bin 800 lira kredi çektiği iddiasıyla hakkında dava açılan sanık hakim karşısına çıktı.

1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, müşteki Hasan K. ve şirket avukatı hazır bulundu. "banka veya kredi kurumlarınca tahsis edilmemesi gereken krediyi sağlamak amacıyla dolandırıcılık" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından tutuksuz yargılanan sanık Yusuf K. ise sağlık problemleri nedeniyle hastanede bulunduğu için duruşmaya katılmadı.

Müşteki Hasan K, ifadesinde, eşiyle arasında problem yaşamasının ardından 2011-2012 yılları arasında 8-9 ay boyunca annesi Hatice K'nin yanına yerleştiğini ve burada yaşadığını söyledi.

Bu dönemde kardeşi Yusuf'un kendisinden habersiz kimliğini aldığını, kendi fotoğrafını yapıştırdığını, kredi kartı başvurusunda bulunduğunu ve 3 bin 800 lira kredi çektiğini öne süren Hasan K, bankaların borç için kendisini aramasının ardından durumdan haberdar olduğunu ifade etti.

Nakliyecilikle uğraştığını, borçtan dolayı aracına haciz geldiğini ve kardeşinin 2016 yılında sadece 900 lira ödeme yaptığını iddia eden Hasan K, mağduriyeti giderilmediği için kardeşinden şikayetçi olduğunu belirtti.

Duruşmada tanık olarak dinlenen anne Hatice K. ise o dönemde eve gelen kredi kartını alarak oğlu Hasan K'ye verdiğini, diğer konular hakkında bilgisinin olmadığını dile getirdi.

Mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 4 Mart'a erteledi.

Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 01:24 Kaynak: AA
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