Ağabeyinin öldüğü yeri ziyaret eden Terrence Floyd: Yakıp yıkma onu geri getirmez
ABD'de polis şiddetinden dolayı ölen George Floyd'un kardeşi olay yerini ziyaret etti.
ABD'de polis şiddetinden dolayı ölen George Floyd'un kardeşi olay yerini ziyaret etti. Terrence Floyd, patlak veren şiddet olaylarının ağabeyini geri getirmeyeceğini söyleyerek sokaklara barışın yeniden gelmesi çağrısında bulunduView on euronews
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3.06.2020 00:41:13. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ağabeyinin öldüğü yeri ziyaret eden Terrence Floyd: Yakıp yıkma onu geri getirmez - Son Dakika