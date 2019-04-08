Son Dakika Haberleri: Ağabeyinin Öldürdüğü Irak Uyruklu Kadın Toprağa Verildi

Ağabeyinin Öldürdüğü Irak Uyruklu Kadın Toprağa Verildi

1 saat önce

Niğde'de, ağabeyi tarafından öldürülen Irak uyruklu kadının cenazesi defnedildi.

Ağabeyinin Öldürdüğü Irak Uyruklu Kadın Toprağa Verildi, System.String[]
Niğde'de, ağabeyi tarafından öldürülen Irak uyruklu kadının cenazesi defnedildi.

Aşağıkayabaşı Mahallesi'nde Iraklı aile üyeleri arasında çıkan bıçaklı kavgada hayatını kaybeden Nur Muhammet Berzo için Fatih Sultan Mehmet Camisi'nde tören düzenledi.

Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından kadının naaşı, Derbent Mezarlığında toprağa verildi.

Törene, Nur Muhammet Berzo'nun yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Olay


Yahya Muhammet Berzo, önceki gün aile bireyleri arasında çıkan kavgada, babası Muhammet Berzo (60), annesi Fahriye Gamber ve kız kardeşi Nur Muhammet Berzo'yu bıçaklamış, kendisi de çıkan arbedede yaralanmıştı.


Nur Muhammet Berzo, olay yerinde hayatını kaybetmiş, baba Muhammet Berzo ve anne Fahriye Gamber, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı.

Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen zanlı, Sulh Ceza Hakimliğince "kasten öldürme ve yaralama" suçlarından tutuklanmıştı.

Öte yandan, Yahya Muhammet Berzo'nun yaklaşık on gün önce iş için ailesi tarafından Niğde'ye çağrıldığı, tekrar Irak'a gönderilmek istenmesi üzerine kavganın çıktığı ileri sürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 02:48 Kaynak: AA

Niğde, Irak, Güncel
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