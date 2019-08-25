Son Dakika Haberleri: Ağabeyinin öldürüldüğünü internetten öğrendi
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Ağabeyinin öldürüldüğünü internetten öğrendi

3 dakika önce

İstanbul Güngören'de bir kadın şiddetli geçimsizlik yaşadığı kocasını bıçaklayarak öldürdü.

İstanbul Güngören'de bir kadın şiddetli geçimsizlik yaşadığı kocasını bıçaklayarak öldürdü. Öldürülen kişinin kardeşi olayı internet haberlerinden duyar duymaz olay yerine gelerek kriz geçirdi. Olay, saat 19.00 sıralarında Güngören Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi Mızrak Sokak'ta bulunan bir evde yaşandı. İddiaya göre, yaklaşık bir yıldı evli olan ve şiddetli geçimsizlik yaşadıkları öğrenilen Hülya Ö. (43) ve Kadir Ö. (36) çifti dün gece alkol kullandıktan sonra tartışmaya başladı. Gün içerisinde de devam eden tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Hülya Ö., kocası Kadir Ö.'yü bıçaklayarak öldürdü. Öldürülen Kadir Ö.'nün erkek kardeşi, haberi internete düşen haberlerle öğrendi. Haberi okuduktan sonra hızlı bir şekilde olayın yaşandığı eve gelen kişi, içeri girmek istedi. Polis ekipleri tarafından durdurulan genç, "Abim o benim abim, nasıl sakin olayım" diyerek sitemlerde bulundu. Kadir Ö.'nün cenazesi, inceleme yapılmak üzere adli tıp kurumuna gönderildi.

(Vedat Bayraktar/İHA)

Fevzi Çakmak Mahallesi, İstanbul, Güngören, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 11:00 Kaynak: İHA
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