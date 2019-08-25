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Ağabeyinin öldürüldüğünü internetten öğrendi, olay yerinde sinir krizi geçirdi

13 dakika önce

Ağabeyinin öldürüldüğünü internetten öğrendi, olay yerinde sinir krizi geçirdi Olay yerine gelen kardeş "Abim o benim abim, nasıl sakin olayım"İSTANBUL - İstanbul Güngören'de bir kadın şiddetli geçimsizlik yaşadığı kocasını bıçaklayarak öldürdü.

Ağabeyinin öldürüldüğünü internetten öğrendi, olay yerinde sinir krizi geçirdi

Olay yerine gelen kardeş "Abim o benim abim, nasıl sakin olayım"

İSTANBUL - İstanbul Güngören'de bir kadın şiddetli geçimsizlik yaşadığı kocasını bıçaklayarak öldürdü. Öldürülen kişinin kardeşi olayı İnternet haberlerinden duyar duymaz olay yerine gelerek kriz geçirdi.

Olay, saat 19.00 sıralarında Güngören Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi Mızrak Sokak'ta bulunan bir evde yaşandı. İddiaya göre, yaklaşık bir yıldı evli oldukları öğrenilen ve şiddetli geçimsizlik yaşadıkları öğrenilen Hülya Ören ve Kadir Ören çifti dün gece alkol kullandıktan sonra tartışmaya başladı. Gün içerisinde de devam eden tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Hülya Ören, kocası Kadir Ören'i bıçaklayarak öldürdü.

Kardeşi ağabeyinin öldüğünü haberi internetten öğrendi

Öldürülen Kadir Ören'in erkek kardeşi, haberi İnternete düşen haberlerle öğrendi. Haberi okuduktan sonra hızlı bir şekilde olayın yaşandığı eve gelen kişi, içeri girmek istedi. Polis ekipleri tarafından durdurulan genç, "Abim o benim abim, nasıl sakin olayım" diyerek sitemlerde bulundu.

Kadir Ören'in cenazesi, inceleme yapılmak üzere Adli tıp kurumuna gönderildi.

İstanbul, Güngören, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 10:51 Kaynak: İHA
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