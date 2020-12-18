Ağabeyinin otomobilini kurşunlayıp silahla çatıya çıkan genç polis tarafından ikna edildi - Son Dakika

Ağabeyinin otomobilini kurşunlayıp silahla çatıya çıkan genç polis tarafından ikna edildi

18.12.2020 18:53
Ağabeyinin otomobilini kurşunlayıp silahla çatıya çıkan genç polis tarafından ikna edildi, System.String[]

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde ağabeyinin otomobilini kurşunlayıp silahla çatıya çıkan genç polis tarafından ikna edilerek teslim oldu.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde ağabeyinin otomobilini kurşunlayıp silahla çatıya çıkan genç polis tarafından ikna edilerek teslim oldu.

Alınan bilgiye göre, Pınarbaşı Mahallesi'nde 18 yaşındaki A.B. henüz belirlenemeyen nedenle ağabeyiyle tartıştı.

Tartışmanın ardından A.B, ağabeyinin evlerinin önünde park halindeki 46 LL 612 plakalı otomobilini kurşunladı. Mahalledeki evin çatısına çıkan A.B, silahla kendisine zarar vermeye çalıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı.

Özel harekat polislerinin katılımıyla A.B. ikna edilerek çatıdan indirildi.

Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen A.B, İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Kahramanmaraş, Dulkadiroğlu, Polis, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ağabeyinin otomobilini kurşunlayıp silahla çatıya çıkan genç polis tarafından ikna edildi - Son Dakika


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