Ağabeyinin silahıyla oynarken yanlışlıkla kendini vurdu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Ağabeyinin silahıyla oynarken yanlışlıkla kendini vurdu - Son Dakika

Ağabeyinin silahıyla oynarken yanlışlıkla kendini vurdu

6 saat önce

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde 15 yaşındaki genç, ağabeyinin silahıyla oynarken yanlışlıkla kendini vurarak yaralandı.

Ağabeyinin silahıyla oynarken yanlışlıkla kendini vurdu, System.String[]

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde 15 yaşındaki genç, ağabeyinin silahıyla oynarken yanlışlıkla kendini vurarak yaralandı.


Olay, dün akşam saatlerinde Çınar ilçesi Yeni Mahallede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 15 yaşındaki R.D., ağabeyine ait silahla oynadı. Yanlışlıkla tetiğe dokunan R.D., silahın ateş alması sonucu ayağından yaralandı.Ailesinin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla önce Çınar Devlet Hastanesine ardından da Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.


R.D.'nin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Diyarbakır, Çınar, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 04:02 Kaynak: İHA
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