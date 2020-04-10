Ağabeyinin üzerine mal olduğu gerekçesiyle engelli maaşı iptal edildi iddiası - Son Dakika

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde ikamet eden zihinsel engelli Özlem Özcan, kendilerinden ayrı yaşayan ağabeyinin Genç Çiftçi Projesi kapsamında aldığı hayvanlar nedeni ile engelli maaşının iptal edildiğini iddia etti.



Sur ilçesi Tezgeçer Mahallesinde kerpiç evde ikamet eden ve yüzde 50 zihinsel engelli Özlem Özcan'ın, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'ndan aldığı 450 liralık engelli maaşının, kendilerinden ayrı yaşayan ağabeylerinin Genç Çiftçi Projesi kapsamında üzerine kayıtlı olan hayvanlarından dolayı iptal edildiği öne sürüldü. İddiaya göre ayrı evde yaşayan ağabeyi Mehmet Özcan'ın Genç Çiftçi Projesi ile aldığı 34 koyun sonrası ailenin aylık gelirinin yükselmesi sebebiyle Özlem Özcan'ın engelli maaşı iptal oldu.



Özlem Özcan'ın kendisi ile birlikte değil, annesi ile birlikte yaşadığını kaydeden ağabey Mehmet Özcan, şehit ailesi olduklarını belirterek yardım istedi. Özcan, "Ablamın yüzde 50 geçerli bir raporu var, daha önce Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfından 450 lira bir yardım alıyordu. Onun dışında annem mağdur ve geliri olmadığı için 3 ayda bir gıda yardımı alıyordu. Son 2 aydır vakıf, engelli maaşını iptal etti. Biz bunun için vakfa gittik, annem de hasta haliyle geldi, kızının maaşını sordu, vakıfta çalışan memur, maaşın kaymakamlık tarafından iptal edildiğini söyledi. Biz neden iptal edildiğini sorunca dilekçe yazmamız istendi yazdık, mağduruz, gelirimiz yok neden engelli maaşının kesildiğini sorduk, cevap olarak vakıf tarafından inceleme yapıldığını, aile gelirinin yüksek olduğu için iptal edildiğini söylediler. Ben tekrar dilekçe verdim gelir yüksek olmasının sebebi ne, mal varlığımız yok nereden çıktı diye. Verilen cevap aynı, muhtaç olunmadığından, ailenin aylık gelirinin yüksek olmasından dolayı iptal edilmiş. Benim üzerime kayıtlı 34 koyun olduğunu daha sonra söylediler. Doğrudur benim üzerime Genç Çiftçi Projesinde almış olduğum 34 koyun kayıtlı. Benim evim ayrı, resmiyette de görünüyor zaten, bu koyunların zaten 3 yıl satışı yok, masrafları çok. Benim en azından mal varlığım olan koyunlar var tamam da annem ve ablamın geliri nedir" dedi. - DİYARBAKIR