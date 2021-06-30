Ağabeyiyle ilişkisi olan eşini vuran sanığa indirimle 2 yıl 3 ay hapis - Son Dakika

İZMİT'te, ağabeyiyle ilişkisi olan eşi G.K.'yi cezaevinden izinli çıkınca pompalı tüfekle vurarak, yaralayan Sami Kumaş, 'haksız tahrik indirimi' ile 2 yıl 3 ay hapse çarptırıldı. Kumaş, cezaevinde kaldığı süre göz önünde bulundurularak, tahliye edildi.

Olay, 24 Aralık 2018'de, Kozluk Mahallesi Sümer Sokak'taki spor salonunun bahçesinde meydana geldi. Cezaevinden izinli çıkan Sami Kumaş, kendisini ağabeyiyle aldattığını iddia ettiği eşi G.K.'yi pompalı tüfekle dizinden vurarak yaraladı. Olay sonrası polis ekiplerince gözaltına alınan Kumaş, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olayla ilgili görülen önceki duruşmalarda Sami Kumaş'ın ağabeyi K.K., kardeşinin eşiyle duygusal ilişki yaşadığını itiraf etti.