Ağabeylerini öldürdükleri gerekçesiyle yargılanan kardeşler yeniden hakim karşısında - Son Dakika
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Ağabeylerini öldürdükleri gerekçesiyle yargılanan kardeşler yeniden hakim karşısında

02.06.2022 15:53
Ağabeylerini öldürdükleri gerekçesiyle yargılanan kardeşler yeniden hakim karşısında

Kocaeli'de 20 yıl önce ağabeylerini öldürdükleri gerekçesiyle tutuklanan iki kardeşin yargılanmasına devam edildi.

Kocaeli'de 20 yıl önce ağabeylerini öldürdükleri gerekçesiyle tutuklanan iki kardeşin yargılanmasına devam edildi. Bir önceki duruşmada ev hapsi kararı verilen sanıklardan biri, maddi açıdan zor durumda olduğunu söyleyerek, kararın bozulmasını talep etti. Mahkeme heyeti, ev hapsi kararını kaldırarak, il dışına çıkma yasağı getirdi.

Olay, 24 Nisan 2020 tarihinde İzmit ilçesinde meydana geldi. Çöp döküm sahasında geri dönüşüm malzemelerini ayrıştıran çalışanlar, battaniyeye sarı halde çürümüş insan cesedi buldu. Polis ekipleri, cesedin olduğu çuvalın Serdar Mahallesi'nde bir bina önünden alındığını, çuvalın ise binada yapılan korona virüs temizliği sırasında çıkarıldığını belirledi. Olaya ilişkin yürütülen geniş çaplı soruşturma çerçevesinde, cesedin 2002 yılında kayıp ilanı verilen Ercüment Çetin'e (49) ait olduğunu tespit edilerek, cinayet şüphelisi olarak Çetin'in iki kardeşi R. Çetin ve E. Çetin gözaltına alındı.

Gözaltına alınan iki kardeşten R. Çetin ifadesinde, 2002 yılında Sakarya'daki evlerinde ağabeyi ile aralarında tartışma çıktığını söyledi. Çetin, daha önce de sık sık tartıştıkları ağabeyini bıçaklayarak öldürdüğünü, cesedi battaniyeye sarıp, İzmit'te bulunan evlerine getirerek, kum dolu çuvala koyduğu ve evden ayrıldığını söyledi. E. Çetin ise cinayet hakkında bilgisi olmadığını, ağabeyinin kayıp olduğunu düşündüğünü söyledi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden R. Çetin, bipolar olduğunu ve yapmadığı şeyleri anlattığını söyleyerek polis ifadesinde verdiği beyanları yalanladı. İki kardeş ifadelerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"Ev hapsi sebebiyle çalışamıyorum ve maddi zorluk çekiyorum"

Bir önceki duruşmada ev hapsine hükmedilen kardeşlerin yargılanmasına devam edildi. Kocaeli 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, R. Çetin ve avukatlar salonda hazır bulunurken, E. Çetin ise duruşmaya katılmadı. Savunması için söz hakkı verilen R. Çetin, "Ev hapsi sebebiyle çalışamıyorum ve maddi zorluk çekiyorum. Bakmakla yükümlü olduğum eşim ve çocuklarım vardır. Bunların göz önüne alınarak, ev hapsimin kaldırılmasını talep ediyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, sanıklara il dışına çıkma yasağı getirerek, ev hapsi kararını kaldırdı. Ayrıca R. Çetin'in akıl sağlığı raporunun hazır edilmesi için duruşma ertelendi. - KOCAELİ

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Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Ağabeylerini öldürdükleri gerekçesiyle yargılanan kardeşler yeniden hakim karşısında - Son Dakika


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