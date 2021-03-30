Ağabeylerini yenerek madalya kazanan milli tekvandocuların hedefi olimpiyatlar - Son Dakika

Ağabeylerini yenerek madalya kazanan milli tekvandocuların hedefi olimpiyatlar

30.03.2021 10:21
Ağabeylerini yenerek madalya kazanan milli tekvandocuların hedefi olimpiyatlar, System.String[]

Mersin'de hocalarının teşvikiyle tekvandoya başlayan ve kısa sürede kendilerini geliştiren milli sporcular Onur Kaan Sarıbudak ve Abdurrahman Çakmakçı, pandemiye rağmen günde çift idman yaparak çalışmalarını sürdürüyor.

Mersin'de hocalarının teşvikiyle tekvandoya başlayan ve kısa sürede kendilerini geliştiren milli sporcular Onur Kaan Sarıbudak ve Abdurrahman Çakmakçı, pandemiye rağmen günde çift idman yaparak çalışmalarını sürdürüyor. Son yapılan uluslararası turnuvada ilk kez çıktıkları gençler kategorisinde ikinci ve üçüncülük elde eden sporcular, önümüzdeki dönemde Türkiye'yi olimpiyatlarda temsil etmek istiyor.

Tekvando ile 5 yıldır uğraşan 13 yaşındaki milli sporcu Onur Kaan Sarıbudak ile 6 yıldır bu sporu yapan 15 yaşındaki Abdurrahman Çakmakçı, gelecek için umut veriyor. Milli Takım Antrenörü Ercan Aldemir nezaretinde çalışmalarını sürdüren sporcular, ilk çıktıkları uluslararası turnuvadan madalya ile döndüler. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nda gençler kategorisinde ilk kez yarışan Sarıbudak 2'inci olurken, Çakmakçı ise 3'üncülük elde etti. Pandemi kuralları çerçevesinde günde çift idman yaparak önlerindeki şampiyonalara hazırlanan milli sporcuların hedefi ise olimpiyatlar.

Onur Kaan Sarıbudak: "En büyük hedefim olimpiyatlara gitmek"

Çalışmaları ve hedefleriyle ilgili İHA muhabirine konuşan Onur Kaan Sarıbudak, spora 2015 yılında başladığını söyledi. Ercan Aldemir'in okul çalışması sırasında tekvando sporcuyla tanıştığını kaydeden Sarıbudak, "Ağabeyimle birlikte bu spora başladım. Ailemiz anlayışla karşıladı. Bende bu sporu istiyordum. Öyle başladık. 2 kere büyük yarışmaya katıldım. Geçen sene Türkiye Şampiyonasında ikinci oldum. Bu yılda yapılan Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nda da ikinci oldum. Tabii yeni kardeşim dünyaya geldi. Zaten maçlara da onun için çıkıyordum ve şampiyon olmak istiyorum ancak ikinci oldum. Bu başarıyı da zaten ona armağan ettim. Eğer bu yıl Avrupa ve dünya şampiyonaları yapılırsa oraya gitmek ve ülkemi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum. Tabi en büyük hedefim olimpiyatlara gitmek, orada başarı elde etmek istiyorum" dedi.

Abdurrahman Çakmakçı: "Avrupa ve dünya şampiyonasında derece elde etmek istiyorum"

15 yaşındaki Abdurrahman Çakmakçı ise 4 arkadaşıyla birlikte tekvando yapmaya başladığını belirterek, "Ailem de çok sıcak baktı. Babam zaten bunu hep istiyordu. İkizimle birlikte bu spora başladım. 8 yıldır bu sporu yaptım. Türkiye'de daha önce derecelerim vardı ama uluslararası ilk derecemi bu yıl Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nda aldım. Gençlerde katıldığım ilk uluslararası turnuvada üçüncü oldum. Avrupa ve dünya şampiyonası yapılırsa, oralara gitmek istiyorum. Tabii gidersem oralarda derece elde etme hedefim var. Her sporcunun olduğu gibi benim de ilerdeki hedefim olimpiyatlar" diye konuştu.

Ercan Aldemir : "Bu sporcularımız önümüzdeki günlerde hem ilimizi hem de ülkemizi en iyi şekilde temsil edecekler"

Antrenör Ercan Aldemir de geçen ay 8'inci Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nda erkeklerde Onur Kaan Sarıbudak'ın 33 kilogramda ikinci, Abdurrahman Çakmakçı'nın da 3'üncü olduğunu vurgulayarak, "Biz sadece bir sporcuya değil takım olarak sporcularımıza vermiş olduğumuz antrenmanların karşılığını hem erkeklerde hem de kadınlarda almış olduğumuz derecelerle kanıtlıyoruz. Onur Kaan da Abdurrahman'da bunu gösteriyor. Bu sporcularımız önümüzdeki günlerde hem ilimizi hem de ülkemizi en iyi şekilde temsil edecek çok değerli ve kıymetli sporcularımızdır. Şu anda Onur Kaan Sarıbudak ülkemizi Avrupa şampiyonasında temsil etmekle ilgili çok güzel bir sonuç elde etti. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nda finale kadar rakiplerini hep sayı farkı ile yendi. Hatta ilk maçını nakavt yaptı. Avrupa şampiyonası 2021'de yapılırsa Onur Kaan'dan ümitliyiz. Tabii bu turnuvada Abdurrahman'da çok güzel maçlar çıkardı. Bize bir sürpriz yaptı. Gençler kategorisinde ilk defa katıldığı bir turnuvada 3'üncü oldu. Tabi her iki sporcuda ilk defa gençlerde yarıştı. Yani burada ağabeyleriyle yarıştılar. Önümüzdeki günlerde bu sporcularımız Mersin için bir kazanç olduklarını göstereceklerdir" ifadelerini kullandı. - MERSİN

Ağabeylerini yenerek madalya kazanan milli tekvandocuların hedefi olimpiyatlar
Ağabeylerini yenerek madalya kazanan milli tekvandocuların hedefi olimpiyatlar
Ağabeylerini yenerek madalya kazanan milli tekvandocuların hedefi olimpiyatlar
Ağabeylerini yenerek madalya kazanan milli tekvandocuların hedefi olimpiyatlar
Ağabeylerini yenerek madalya kazanan milli tekvandocuların hedefi olimpiyatlar
Ağabeylerini yenerek madalya kazanan milli tekvandocuların hedefi olimpiyatlar
Ağabeylerini yenerek madalya kazanan milli tekvandocuların hedefi olimpiyatlar

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Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Ağabeylerini yenerek madalya kazanan milli tekvandocuların hedefi olimpiyatlar - Son Dakika Spor


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