Ağaç altında kahvaltı yapmak isteyen 6 çobanın üzerine yıldırım düştü

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde, Ramazan B., Hamdullah B., Beşir T., Ahmet Z., Diyar D. ve Abdullah B., koyunları otlatmak için mezraya çıktı. Yağmurun bastırmasıyla ağaç altına sığınan 6 çoban kahvaltı yapmak için hazırlıklarını yaptı. O anda yıldırımın düşmesiyle 6 çoban yaralandı, 2 koyun telef oldu.

1 KİŞİNİN DURUMU KRİTİK

Yaralıların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda 112 sağlık ekipleri sevk edildi. 2 kilometre kırsala uzak olan yaralılar köylüler yardımıyla sağlık ekiplerine yetiştirilerek ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Ramazan B.'nin hayati tehlikesi devam ederken 5 yaralının ise durumları iyi olduğu öğrenildi.

GÖRGÜ TANIĞI OLAY ANINI ANLATTI

Yardıma ilk koşan Deniz Varlı, çobanların kahvaltı yapmak için ağacın altına geçtiğini, yıldırım düşünce toplam 6 kişinin yaralandığını, Ramazan adlı arkadaşının ağır olduğunu söyledi. Varlı, 2 koyununda telef olduğunu kaydetti.