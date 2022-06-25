Ağaç altında kahvaltı yapmak isteyen 6 çobanın üzerine yıldırım düştü - Son Dakika
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Ağaç altında kahvaltı yapmak isteyen 6 çobanın üzerine yıldırım düştü

25.06.2022 15:20

Diyarbakır'da kahvaltı yapmak isteyen 6 kişi, yağmur yağınca bir ağacın altına sığındı. Bu esnada 6 çobana yıldırım düştü. Yaşanan korkunç olayda, 1'i ağır 6 kişi yaralanırken, 2 koyun da hayatını kaybetti.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde, Ramazan B., Hamdullah B., Beşir T., Ahmet Z., Diyar D. ve Abdullah B., koyunları otlatmak için mezraya çıktı. Yağmurun bastırmasıyla ağaç altına sığınan 6 çoban kahvaltı yapmak için hazırlıklarını yaptı. O anda yıldırımın düşmesiyle 6 çoban yaralandı, 2 koyun telef oldu.

1 KİŞİNİN DURUMU KRİTİK

Yaralıların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda 112 sağlık ekipleri sevk edildi. 2 kilometre kırsala uzak olan yaralılar köylüler yardımıyla sağlık ekiplerine yetiştirilerek ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Ramazan B.'nin hayati tehlikesi devam ederken 5 yaralının ise durumları iyi olduğu öğrenildi.

GÖRGÜ TANIĞI OLAY ANINI ANLATTI

Yardıma ilk koşan Deniz Varlı, çobanların kahvaltı yapmak için ağacın altına geçtiğini, yıldırım düşünce toplam 6 kişinin yaralandığını, Ramazan adlı arkadaşının ağır olduğunu söyledi. Varlı, 2 koyununda telef olduğunu kaydetti.

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Kaynak: İHA

Diyarbakır, Çınar, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ağaç altında kahvaltı yapmak isteyen 6 çobanın üzerine yıldırım düştü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ağaç altında kahvaltı yapmak isteyen 6 çobanın üzerine yıldırım düştü - Son Dakika
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