Son Dakika Haberleri: Ağaç Budamak İçin Gittiği Bahçesinde Ölü Bulundu

Ağaç Budamak İçin Gittiği Bahçesinde Ölü Bulundu

42 dakika önce

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde bahçesine ağaç budamaya giden kişi, sırtından tabancayla vurularak öldürülmüş halde bulundu.

Ağaç Budamak İçin Gittiği Bahçesinde Ölü Bulundu, System.String[]
Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde bahçesine ağaç budamaya giden kişi, sırtından tabancayla vurularak öldürülmüş halde bulundu.

Alınan bilgiye göre, Akkonak köyünde yaşayan Yaşar Dinler (56), ağaç budamak için köyün dışındaki bahçesine gitti.

Uzun süre haber alamayınca bahçeye giden yakınları, kanlar içindeki Dinler'in yerde hareketsiz yattığını gördü.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, Dinler'in tabancayla sırtından vurularak öldürüldüğünü tespit etti, olay yerinde 2 mermi kovanı bulundu.

Dinler ile husumeti bulunduğu ileri sürülen İ.S. (78) gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 12:43 Kaynak: AA

Çay, Afyon, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kırklareli Babaeski'de Cinayet Gerginliği Aksaray'da Afgan Genç, Yüksek Sesle Müzik Dinleyen Arkadaşını Öldürdü

Kayınvalidesi ve İki Kayınbiraderini Öldüren Damat İntihar Etti Kayıp Olarak Aradığı Oğlunu, Otomobilinde Ölü Buldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.3.2019 13:25:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ağaç Budamak İçin Gittiği Bahçesinde Ölü Bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]