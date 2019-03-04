Son Dakika Haberleri: Ağaç Budamaya Gittiği Bahçesinde Öldürüldü (2)

Ağaç Budamaya Gittiği Bahçesinde Öldürüldü (2)

1 saat önce

GÖZALTINA ALINAN 1 KİŞİ SERBEST Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde bahçesine ağaç budamaya giden Yaşar Dinler'in ateşli silahla sırtından vurularak öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında İ.S. (78) jandarma tarafından gözaltına alındı.

Ağaç Budamaya Gittiği Bahçesinde Öldürüldü (2), System.String[]
GÖZALTINA ALINAN 1 KİŞİ SERBEST 

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde bahçesine ağaç budamaya giden Yaşar Dinler'in ateşli silahla sırtından vurularak öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında İ.S. (78) jandarma tarafından gözaltına alındı. Yaşar Dinler ile aralarında husumet olduğu iddia edilen İ.S., jandarmadaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR,

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 03:24 Kaynak: DHA

Jandarma, Çay, Afyon, Güncel
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