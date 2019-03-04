Ağaç Budamaya Gittiği Bahçesinde Öldürüldü (2)

GÖZALTINA ALINAN 1 KİŞİ SERBEST Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde bahçesine ağaç budamaya giden Yaşar Dinler'in ateşli silahla sırtından vurularak öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında İ.S. (78) jandarma tarafından gözaltına alındı.

GÖZALTINA ALINAN 1 KİŞİ SERBEST



Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde bahçesine ağaç budamaya giden Yaşar Dinler'in ateşli silahla sırtından vurularak öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında İ.S. (78) jandarma tarafından gözaltına alındı. Yaşar Dinler ile aralarında husumet olduğu iddia edilen İ.S., jandarmadaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.



Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR,





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