Ağaç budarken bacağını kesmesi sonucu hayatını kaybetti - Son Dakika

Ağaç budarken bacağını kesmesi sonucu hayatını kaybetti
21.11.2020 11:15
Eskişehir'de elektrikli testere ile evinin bahçesindeki ağaçları budayan bir kişi, bacağını kesmesi sonucu hayatını kaybetti.
Eskişehir'de elektrikli testere ile evinin bahçesindeki ağaçları budayan bir kişi, bacağını kesmesi sonucu hayatını kaybetti.
Çamlıca Mahallesi İkbal Sokak'ta ikamet eden Abdulkadir Akgöl (54), evinin arka bahçesindeki ağaçları, sprial kesme aletine, ağaç kesme testeresi eklemek suretiyle kesmeye çalıştığı sırada sol ayak dizüstünü keserek yaralandı.
Ağır yaralanan Akgöl, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılmadı.
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