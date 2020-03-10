Ağaç budarken düşen şahıs ağır yaralandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Ağaç budarken düşen şahıs ağır yaralandı - Son Dakika

Ağaç budarken düşen şahıs ağır yaralandı

6 saat önce

Batman'ın Sason ilçesinde budama yaparken dengesini kaybetmesi sonucunda 4 metre yükseklikteki ağaçtan düşen şahıs ağır yaralandı.

Ağaç budarken düşen şahıs ağır yaralandı, System.String[]

Batman'ın Sason ilçesinde budama yaparken dengesini kaybetmesi sonucunda 4 metre yükseklikteki ağaçtan düşen şahıs ağır yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, Sason ilçesine bağlı Kaleyolu köyü Şeyhan mezrasında ikamet eden Şevket Koş (57), bahçedeki ağaçları budamak için 4 metre yükseklikteki ağaca çıktı. Bir süre sonra dengesini kaybederek ağaçtan düşen Şevket Koç, ağır yaralandı. Yakınlarının haber vermesiyle olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı, yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Sason Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Koş, Sason Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından Batman Bölge Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN

Batman, Sason, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 01:28 Kaynak: İHA
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