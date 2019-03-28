Son Dakika Haberleri: Ağaç Budarken Düşüp Ayağını Kırdı

Ağaç Budarken Düşüp Ayağını Kırdı

1 saat önce

Niğde'de elma ağacı budarken yamaçtan düşen yaşlı adamın ayağı kırıldı.

Ağaç Budarken Düşüp Ayağını Kırdı, System.String[]
Niğde'de elma ağacı budarken yamaçtan düşen yaşlı adamın ayağı kırıldı.

Mustafa Demir (79), Çamardı ilçesi Yelatan köyü Köserlik mevkisindeki bahçesinde elma ağacı budadığı sırada, dengesini kaybederek yaklaşık 10 metrelik yamaçtan düştü.

Ayağı kırılan Demir, telefonla yardım istedi.

Olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri, Demir'i Çamardı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 11:56 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gençlerle Bir Araya Geldiği Sürpriz Program Başladı Merkez Bankası Rezervleri Son Bir Haftada 4,3 Milyar Dolar Arttı Hangi İller Saat Kaçta Oy Kullanacak? İstanbul Çekmeköy'de Pompalı Tüfek Dehşeti Kamerada
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.3.2019 13:33:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ağaç Budarken Düşüp Ayağını Kırdı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]