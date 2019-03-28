Ağaç Budarken Düşüp Ayağını Kırdı
1 saat önce
Niğde'de elma ağacı budarken yamaçtan düşen yaşlı adamın ayağı kırıldı.
Niğde
'de elma ağacı budarken yamaçtan düşen yaşlı adamın ayağı kırıldı. Mustafa Demir
(79), Çamardı
ilçesi Yelatan köyü Köserlik mevkisindeki bahçesinde elma ağacı budadığı sırada, dengesini kaybederek yaklaşık 10 metrelik yamaçtan düştü.
Ayağı kırılan Demir, telefonla yardım istedi.
Olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri, Demir'i Çamardı Devlet Hastanesi
'ne kaldırdı.
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Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 11:56 Kaynak: AA
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