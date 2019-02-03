Son Dakika Haberleri: Ağaç Budarken Elektrik Akımına Kapıldı

Ağaç Budarken Elektrik Akımına Kapıldı

30 dakika önce

Samsun'un Alaçam ilçesinde evinin bahçesinde bulunan ağacı budarken elektrik akımına kapılan kişi hastaneye kaldırıldı.

Ağaç Budarken Elektrik Akımına Kapıldı, System.String[]
Samsun'un Alaçam ilçesinde evinin bahçesinde bulunan ağacı budarken elektrik akımına kapılan kişi hastaneye kaldırıldı.

Olay, Alpaslan Mahallesi Çayyolu Sokak otogar karşısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Dursun Odacı evinin bahçesinde bulunan kavak ağacını budarken ağacın dalının elektrik tellerine temas etmesi sonucu elektrik akımına kapıldı. Çevredeki vatandaşlar tarafından 112 ve polise haber verildi. Olay yerine gelen ekipler itfaiyeden yardım istedi. İtfaiye ekipleri tarafından ağaçta asılı kaldığı yerden alınan Odacı, 112 ekiplerince Alaçam Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 12:43 Kaynak: İHA

Alaçam, Samsun, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


102 Yaşındaki Yaşlı Kadının 80 Yıldır Dilendiği Ortaya Çıktı Erdoğan, Katar Emiri'ni Arayarak Asya Kupası İçin Tebrik Etti

14 Yaşındaki Kız Çocuğu Mektup Bırakıp Tabancayla İntihar Etti Otomobilinde Kobra Zehri Ele Geçirilen Şüphelinin Evinde 1 Kilo Esrar Bulundu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.2.2019 13:13:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ağaç Budarken Elektrik Akımına Kapıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]