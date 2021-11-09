Ağaç budarken üzerine dal düşen kadın yaralandı - Son Dakika

Alaplı Hacı Hasan Köyünde bahçesinde ağaç budarken üzerine dal devrilen kadın yaralanarak hastaneye kaldırıldı

Olay, Zonguldak'ın Alaplı ilçesine bağlı Hacı Hasan Köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hacer A, isimli vatandaş bahçesinde temizlik amaçlı ağaç budama yaptığı esnada kestiği dallar üzerine devrildi. Dallar arasında kalan Hacer.A'nın omzundan yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı kadın Ereğli Devlet hastaneye sevk edildi.

Hastanede tedaviye alınan Hacer.A'nın hayati tehlikesini bulunmadığı belirtildi. - ZONGULDAK