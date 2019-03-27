Ağaç Budarken Yamaçtan Yuvarlanan Yaşlı Adamı Jandarma Kurtardı
54 dakika önce
NİĞDE'nin Çamardı ilçesinde, elma ağacı budarken dengesini kaybederek 10 metrelik yamaçtan yuvarlanması sonucu ayağı kırılan Mustafa Demir'i (79) jandarma kurtardı.
NİĞDE'nin Çamardı ilçesinde, elma ağacı budarken dengesini kaybederek 10 metrelik yamaçtan yuvarlanması sonucu ayağı kırılan Mustafa Demir
'i (79) jandarma kurtardı.
Olay, öğleden sonra Çamardı ilçesine bağlı Yelatan köyü Köserlik mevkiinde meydana geldi. Bahçesinde elma ağacı budayan Mustafa Demir, dengesini kaybederek 10 metrelik yamaçtan yuvarlandı. Ayağı kırılan Demir, telefonla jandarmadan yardım istedi. Olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri, yaşlı adamı bulunduğu yerden kurtardı. Demir, ambulansla Çamardı Devlet Hastanesi
'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
- Niğde
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Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 07:19 Kaynak: DHA
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