Ağaç dalı üzerinde vaşak ölüsü bulundu (2) - Son Dakika

'BÖLGEDE İLK DEFA GÖRDÜM'

Vaşağı görüntüleyen Ramazan İmece, "Ormanda ailemle gezinirken ağaçta asılı kalmış bir vaşak gördüm. Daha önce hiç Hıdırnalı bölgesinde bu hayvanla karşılaşmamıştım. Ben de ilk defa görmüş oldum. İzlediğim belgesellerden bu hayvanın vaşak olduğunu anladım. Hayvan tam tersinin üzerine düşmüş vaziyette duruyordu. Muhtemelen ağaca tırmanırken düşüp öldüğünü düşünüyorum. Üzerinde bir yara olup olmadığına dikkat etmedim ancak hayvanın ölüsü iki, üç günlük vardı" dedi.Olaydan sonra durumu kimseye bildirmediklerini ve sadece video çektiklerini belirten İmece, bugün vaşağın bulunduğu yere tekrar gittiğini ancak hayvanın ölüsünün yerinde olmadığını fark ettiğini belirterek, "Başka bir yırtıcı hayvan götürmüş olabilir" dedi.