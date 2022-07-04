Karabük-Kastamonu karayolu Çevrikköprü mevkiinde Nurullah Coşkun ailesiyle piknik yaptığı sırada oturan vatandaşlar ağaç dalında ayağı iple dolanan kargayı fark etti. Ağaca çıkamayan Coşkun, Safranbolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen ekipler kısa sürede ağaca çıkarak mahsur kalan kargayı kurtardı. İtfaiye erleri karganın ayağına dolanan misina ipini keserken, Coşkun çiftinin oğlu 8 yaşındaki Beyran da kargayı elleriyle besledi.

Kaynak: İHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Ağaç dalında ayağına ip dolanan karga böyle kurtarıldı - Son Dakika

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