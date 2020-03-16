Ağaç dalından yaptıkları oklarla hayallerine atış yapıyorlar - Son Dakika

Ankara'nın Çubuk ilçesine bağlı Eskiçöte Mahallesi'ndeki ikiz kız kardeşler, ağaç dallarından yaptıkları okla her gün antrenman yaparak hayallerini süsleyen okçu olmak için çalışıyorlar.

İlçe merkezine 20 kilometre mesafede kırsal mahallerinden Eskiçöte Mahallesinde yaşayan ikiz kardeşler, hem dizilerden hem de ilçede okçuluk sporuna giden yaşıtlarından etkilenerek okçuluğa merak sardı.

Kısıtlı imkanlar nedeniyle babalarıyla birlikte yaptıkları ağaç dallarından yay ve okla her gün antrenman yapan ikiz kardeşlerin hayalleri ise iyi birer okçu olmak.

Taşımalı eğitim alan ikizler, okuldan geldiklerinde ve boş vakitlerinde kendi başlarına antrenman yapıyorlar.

Hayalinin profesyonel anlamda okçuluk sporuyla uğraşmak olduğunu söyleyen 11 yaşındaki Rukiye Kök, "Bu oku bana babam yaptı. Ok atmayı ok ile uğraşmayı çok seviyorum. Belki böyle çalışarak okçu olabilirim. Benim en büyük hayalim okçu olmak."' dedi.

Akkuzulu İlkokulu'nda eğitim gördüğünü dile getiren Kök, okullarında okçuluk üzerine bir kurs açılmasını istediklerini ifade ederek, "Bizim şu anda okçuluk kurslarına gitmek gibi bir imkanımız yok. Okulumuzda açılırsa okçuluk kursuna bizde gideriz. Hayallerimizi gerçekleştiririz." diye konuştu.

Kardeşiyle birlikte kendisinin de hayalinin iyi bir okçu olmak olduğunu vurgulayan Rabia Kök'de "Kısıtlı imkanla okçu olmak hayalini kurduk ve inşallah okçu olacağız. Hedefimize ulaşmak için çalışıyoruz." dedi.

Kardeşlerinin okçuluk hayali olduğunu dile getiren Hasan Kök ise "Babama zorla ok ve yay yaptırdılar. Her gün kendileri bu şekilde çalışıyorlar, antrenman yapıyorlar. İnşallah hayallerine ulaşırlar." diye konuştu.