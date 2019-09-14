Son Dakika Haberleri: Ağaç dalları devrildi, otomobiller hasar gördü
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Ağaç dalları devrildi, otomobiller hasar gördü

1 saat önce

Dalaman'da akşam saatlerinde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen ağaçlar maddi hasara neden oldu.

Ağaç dalları devrildi, otomobiller hasar gördü, System.String[]

Dalaman'da akşam saatlerinde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen ağaçlar maddi hasara neden oldu.


Atakent Mahallesi 48 Evler, Bülüşlü ve İnönü caddesinde şiddetli rüzgar nedeniyle ağaçlar devrildi.


Bülüşlü caddesinde elektrik tellerinin kopması sonucu yaklaşık 4 saat elektrikler kesildi. 1 saat kadar ise yol kapalı kaldı.


İnönü caddesinde araçların üzerine yıkılan ağaçlar maddi hasara neden oldu.


Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve belediye ekipleri sevk edildi.


Ağaçların devrildiği noktada o sırada kimsenin bulunmaması olası bir yaralanma ya da can kaybını engelledi.


İtfaiye ve belediye ekipleri araçların üzerine düşen ağaçları kaldırırken, yetkililer de araçların sahibine haber verdi. Araçlarda hasar oluşurken, çalışmalar sonucunda devrilen ağaçlar caddeden kaldırıldı. Yol tekrar trafiğe açıldı. - MUĞLA

Atakent Mahallesi, İtfaiye, Dalaman, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 11:29 Kaynak: İHA
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