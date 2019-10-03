Son Dakika Haberleri: Ağaç dallarına kuş yemi astılar
Son Dakika Güncel Haber

Ağaç dallarına kuş yemi astılar

1 saat önce

Gaziantep'in Oğuzeli ilçesi Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, öğrencilerle birlikte ağaç dallarına kuş yemi astı.

Ağaç dallarına kuş yemi astılar, System.String[]

Gaziantep'in Oğuzeli ilçesi Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, öğrencilerle birlikte ağaç dallarına kuş yemi astı.


Oğuzeli Yatılı Bölge Orta Okulu öğrencileri 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma günü Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç'ı makamında ziyaret etti. Başkan Kılıç ve öğrenciler belediye binasından dışarıya çıkarak, ağaçlara kuş yemi astı. Çeşitli döviz ve pankartlarla hayvan sevgisine yönelik mesajlar veren öğrenciler, kendilerine destek veren Başkan Kılıç'a teşekkür etti.


Gerçekleştirdikleri farkındalık için öğrenci ve öğretmenlerini tebrik eden Başkan Kılıç, "Aynı tabiatta beraber nefes aldığımız tüm canlıların yaşama hakkı var" dedi.İnsanların her canlıyı korumak zorunda olduğunu da anlatan Kılıç, "Doğanın içinde olan her canlıyı korumak zorundayız. Onlar bize, biz onlara emanetiz. Tüm canlıların yaşam hakkı bulunduğu, insanlığın geleceği açısından tüm canlıların varlığını sürdürmesi gerektiği konusunda kamuoyunun bilinçlendirilmesi, insanlık tarihinden bu yana birlikte yaşadığımız bu canlıların düşmanımız değil dostumuz olduğunu kabul ederek birlikte yaşamak zorunda olduğumuzun farkına varmalıyız. Biz Oğuzeli Belediyesi olarak bu konuda elimizden geleni yapmaya gayret gösteriyor, can dostlarımızın yanında oluyoruz. Ben bu vesileyle Oğuzeli Yatılı Bölge Orta Okulu öğrencilerini ve öğretmenlerimiz böyle anlamlı bir farkındalık oluşturdukları için tebrik ediyor, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma gününün minik dostlarımızın yaşama haklarının korunmasına, sağlıklı ve refah içinde yaşamalarına vesile olmasını temenni ediyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

Mehmet Sait Kılıç, Gaziantep, Oğuzeli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 04:39 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Günlük burç yorumları 3 Ekim 2019 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
Çikolatalı lokmayı ve halka tatlıyı birleştirip yepyeni bir tatlı yaptı Meteoroloji'den yağmur ve fırtına uyarısı! Tüm bölgeleri etkileyecek Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter'daki paylaşımından dolayı emekli amiral Atilla Kıyat'tan şikayetçi oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2019 18:38:20. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ağaç dallarına kuş yemi astılar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]