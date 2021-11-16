Ağaç dallarından 35 yıldır tahta kaşık yapıyor - Son Dakika

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde Arslan Işık, kendi çabasıyla öğrendiği zanaatı 35 yıldır sürdürerek tahta kaşık yapıyor.

Ortaköy Mahallesi'nde yaşayan 74 yaşındaki Işık, mahalleye gelen kaşık yapan bir kişiden esinlenerek kendisi de tahta kaşık yapmaya karar verdi.

İlk zamanlarda hobi olarak başladığı tahta kaşık yapma zanaatında kendisini geliştiren Işık, evinin balkonuna kurduğu küçük bir atölyede ceviz, armut gibi ağaç dallarından yaptığı kaşık ve kepçeleri satmaya başladı.

Işık, 35 yıl önce başladığı zanaatına devam ediyor.

Işık, AA muhabirine, hobi olarak başladığı tahta kaşık yapımına emekli olduktan sonra daha fazla ağırlık verdiğini söyledi.

Halen ilk günkü heyecanla tahta kaşık yapımını sürdürdüğünü anlatan Işık, "Ağaç dallarına şekil verip kaşık haline getirmek beni çok mutlu ediyor. Elimden geldiğince bu sanat yaşasın diye öğrenmek isteyenlere öğretiyorum hem de tanıtımını yapıyorum." dedi.