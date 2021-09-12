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Ağaç dallarının altında kalan iki kişi yaralandı - Son Dakika

Ağaç dallarının altında kalan iki kişi yaralandı

12.09.2021 14:32
Ağaç dallarının altında kalan iki kişi yaralandı, System.String[]

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde farklı bölgelerde meydana gelen orman kazasında iki kişi yaralandı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde farklı bölgelerde meydana gelen orman kazasında iki kişi yaralandı.

Olay ilçeye bağlı Kehler Köyü ile Ovacuma Köyü Soğuksu mevkisinde meydana geldi. Kehler köyünde meydana gelen kaza Recep Aksoy (60) isimli orman işçisinin üzerine kesimini yaptığı ağacın dalları düştü. Dalların altında kalan Aksoy yaralandı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine jandarma, UMKE ve 112 acil servis ekipleri sevk edildi. Vatandaşların yardımıyla bulunduğu yerden yaralı olarak çıkartılan Aksoy, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Ovacuma Köyü Soğuksu mevkisinde meydana gelen ikinci kazada ise Mustafa Doğan (50) isimli işçinin üzerine de kesimini yaptığı ağacın dalları düştü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Dalların altında kalan yaralı işçi sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

İki orman kazasıyla ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK

Ağaç dallarının altında kalan iki kişi yaralandı
Ağaç dallarının altında kalan iki kişi yaralandı
Ağaç dallarının altında kalan iki kişi yaralandı

Safranbolu, Jandarma, Ovacuma, Karabük, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ağaç dallarının altında kalan iki kişi yaralandı - Son Dakika


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