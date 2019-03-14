Son Dakika Haberleri: Ağaç Dikiminde Kurtuluş Savaşı'ndan Kalma Top Mermisi Buldular

Ağaç Dikiminde Kurtuluş Savaşı'ndan Kalma Top Mermisi Buldular

1 saat önce

UŞAK'ın Banaz ilçesinde fidan dikmek için kazı yapan orman işçileri, Kurtuluş Savaşı'ndan kalma 75 milimetrelik top mermisi buldu.

Ağaç Dikiminde Kurtuluş Savaşı'ndan Kalma Top Mermisi Buldular, System.String[]
UŞAK'ın Banaz ilçesinde fidan dikmek için kazı yapan orman işçileri, Kurtuluş Savaşı'ndan kalma 75 milimetrelik top mermisi buldu. Mermi, jandarma tarafından imha edildi.

Çiftlik köyü Akyar mevkisinde bu sabah fidan dikimi için kazı yapan Banaz Orman İşletme Şefliği'nde görevli işçiler, Kurtuluş Savaşı'ndan kalma patlamamış, 75 milimetrelik top mermisi buldu. Orman işçilerinin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma, top mermisinin bulunduğu yeri güvenlik şeridiyle çevirdi. Ardından İl Jandarma Komutanlığı bomba imha ekibi, mermiyi kontrollü şekilde patlattı.

- Uşak

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 05:02 Kaynak: DHA

Jandarma, Banaz, Güncel
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