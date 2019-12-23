Ağaç domatesi 'Tamarillo' Rize'yi sevdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ağaç domatesi 'Tamarillo' Rize'yi sevdi - Son Dakika

Ağaç domatesi 'Tamarillo' Rize'yi sevdi

6 saat önce

Almanya'da gurbetçi olarak çalışan Rizeli Erdal Saydi, bir mağazada görüp memleketine getirdiği domates ağacı olarak da bilinen 'Tamarillo meyvesini tarlasına ekti.

Ağaç domatesi 'Tamarillo' Rize'yi sevdi, System.String[]

Almanya'da gurbetçi olarak çalışan Rizeli Erdal Saydi, bir mağazada görüp memleketine getirdiği domates ağacı olarak da bilinen 'Tamarillo meyvesini tarlasına ekti. Saydi, dikimden verim alınca bugünlerde hem meyvesini hem de fidanının satıyor.

Pazar İlçesi Derebaşı köyündeki bahçesinde 12 yıl önce getirdiği fidanları çoğaltıp üretime geçen Saydi, kısa sürede devasa bir domates ağacı alanı oluşturdu. Erdal Saydi, ağaç domatesinin Rize'nin havası ve toprağını çok sevdiğini ifade ederek "Fidanı diktikten bir yıl sonra meyve vermeye başlıyor. Bunu deneme amacıyla yurt dışından getirdim. Tuttu burada. Aşağı yukarı 12 senedir bahçemde var. Fidan yetiştirip satıyorum. Yurt dışında bir arkadaşımın dükkanında saksının içinde gördüm bunu. Oradan fidan aldım, getirdim buraya. Burada denedim. Rize'nin toprağını da çok sevdi. Müthiş bir şekilde yetişti burada. Yoğun bir pazarı var bu meyvenin. Almanya'da tanesini 3 Euro verip alıyorduk. Antioksidan özelliği ve birçok vitamin değerinin yanında gözlere çok faydası var. Göz kapaklarının altındaki kırışıklıkları önlüyor. Özellikle bayanlardan büyük talep var. Ben reçelini de yapıyor. Müthiş bir reçel oluyor bundan. Benim bahçemde 9-10 ağacım var şimdi ve yaklaşık 300 kilo toplayacağım. Siparişle gönderiyorum meyveleri. Bu mahsül; İzmir, Adana ve Rusya'ya gidecek. Müşterileri hazır. Herkes kolayca yetiştirebilir. İsteyenlere de fidan verebilirim" dedi.

(İHA)

Almanya, Rize, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 09:05 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

4 buçuk yaşındaki Mira'nın konuşması için 2 bin 500 kilometre yol aştılar
Engelli vatandaşın askerlik hayali temsili askerlik ile gerçek oldu 80 kilo trüf mantarı, ihale ile satışa çıkarıldı Eren Bülbül'ü şehit eden PKK'lı teröristin cenazesine katılan HDP'li başkan tutuklandı

Son Dakika Haberleri
15:26 Orhangazi'de iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
15:25 80 kilo trüf mantarı, ihale ile satışa çıkarıldı - Son Dakika
15:21 Başkan Gür, vatandaşların sorunlarını dinliyor - Son Dakika
15:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan 50 milyonuncu yolcuya plaket verdi - Son Dakika
15:21 Kaymakam İmamoğlu fabrikalarda incelemede bulundu - Son Dakika
14:37 Yol kenarında yürüyen çifte kamyonet çarptı bir kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
14:23 Eren Bülbül'ü şehit eden PKK'lı teröristin cenazesine katılan HDP'li başkan tutuklandı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2019 15:29:42. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Ağaç domatesi 'Tamarillo' Rize'yi sevdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]