Ağaç Endüstrisinin Kalbindeki Öncü Kadınlardan 8 Mart Mesajı

Ağaç İşleme Makine ve Yan Sanayisi İşadamları Derneği (AİMSAD), üye firmalarında çalışan kadın yöneticiler ve kadın çalışanlar 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla rol aldıkları reklam filminde "Kadın başımıza çıktık yola, kadın başımıza başarıyoruz" diyerek, kadınların her alanda başarılı olabileceğine dikkat çeken bir mesaj yayınladı.



AİMSAD üyesi kadın makina imalatçıları, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yayınladıkları mesajda, yaşadıkları gururu, "Güçlü kadın güçlü gelecek" sloganıyla kamuoyuna duyurdu. Her ne kadar 'erkek egemen' anlayışın hakim olduğu sektörlerden birinde olsalar da var güçleriyle çalıştıklarını, ürettiklerini, önlerine çıkan duvarları bin bir emekle yıktıklarını söyleyen AİMSAD üyesi kadınlar, 8 Mart'ta hemcinslerine daha çok üretim, daha çok cesaret, daha fazla çalışma mesajı verdi.



Makinada kadın çalışmaz önyargısını yıktılar



AİMSAD'ın 8 Mart nedeniyle hazırladığı kısa reklam filminde de yer alan kadınlar şunları söyledi:



Yelda Akıncı - Biesse Turkey Makine Tic. ve San. A.Ş.



"İş hayatındaki avantaj ve dezavantajların kadın veya erkek kimliği ile ilgili olduğunu düşünmüyorum. Önemli olan kişisel özellikleriniz, olaylara bakış açınız ve sunduğunuz çözümlerdir. Hemcinslerime bu sebeple şunları öneriyorum: "İyi bir eğitim alın, kendinizi yetiştirin. Kadın olmakla ilgili ön yargıları unutun, mesleklerin cinsiyeti yoktur. Kendinize güvenin, cesur olun, en iyisini yapabileceğinize inanın, planlı çalışın, kendinize ve sevdiklerinize vakit ayırın, hem çocuk, hem kariyer yapmak pekala mümkün, hayatı ıskalamayın".



Edibe İmen - BUP Kesici Takımlar San.Tic. ve Ltd. Şti.



Erkek hegemonyasında olan makine sektöründe var olmaya çalışan ve tüm olumsuz bakışlara rağmen başarı gösterip yıldızları toplayan insanoğlunun en kıymetlisi biz kadınlar, her yerde zekamızla, gücümüzle ve çalışkanlığımızla kendimizi ispatladığımıza inanıyorum. Rüştünü ispat edene kadar erkeklerin 'başaramayacaksın' ön yargılarını her kadın gibi bende yaşadım ama motivasyonlu ve en iyisini yapma arzusu ile iş hayatında hak ettiğim yere gelmeyi başardım. İşin cinsiyeti olmaz, üretmek ve çalışmak çok önemli, bu iş bana göre değil düşüncesinden kurtulun, her sektörde var olmaya çalışın.



Didem Fatma Demir - HASDEM Makina ve Kesici Takım İmal. San. ve Tic. Ltd. Şti.



Makina sektöründe olmak çok eğlenceli. Bir şeyler tasarlıyor olmak, onları üretmek ve çalıştıklarını görmek büyük keyif veriyor bana. Tabi zorlukları var, önce fiziksel kıyas başlıyor: "Makina ağır, sen onu nasıl kaldıracaksın? Sen onu nasıl işleyeceksin? Sen onu tasarladın da aşağı inip nasıl kontrol edeceksin?" diyorlar. Lakin fark etmedikleri şey, beyninizi kaslarınızdan daha çok kullanmaya başladığınızda, bütün o işler çok kolaylaşıyor. Hatta söyleyebilirim ki, bizleri fiziksel anlamdan ziyade zihinsel anlamda küçümsüyorlar, o yüzden bizi buraya yakıştıramıyorlar ve birçok fiziksel engel çıkarıyorlar.



Tabi profesyonellik sorunumuz da var. Çoğu zaman sizi profesyonel bir çalışma arkadaşı olarak görmüyorlar. Bu sebeple hemcinslerime; beyninizi daha çok kullanın, onlar işleri çok 'efor' sarf ederek yapıyorlar diye siz de öyle yapmak zorunda değilsiniz ve profesyonelliğinizi ne durumda olursanız olun koruyun. Bu ikisi faktör bir araya gelince karşınızdaki ne kadar ön yargılı olursa olsun, yaptığınız işin kalitesini görmezden gelemiyor demek istiyorum.



Tijen Akoğlu - AİMSAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Feniş Ahşap Pvc. Al. İşl. Mak. Tas. İml. San. Tic. A.Ş.



Makine imalat sektöründe olmak, yenilikler yapmak, ekonomiye katkıda bulunmak müthiş bir duygu. Kadınlar pratik zekası, çalışkanlığı, ikna kabiliyeti ve işe bağlılıkları ile sektörde fark oluşturuyor ve oluşturmaya devam edecektir. Kadınlara önerim; hangi sektörde olurlarsa olsunlar kendilerini geliştirmek için araştırsınlar, yenilikleri takip etsinler. En önemlisi severek yapılan her işte başarı kendiliğinden gelecektir. Türkiye için yılmadan, yorulmadan çalışmalıyız, üretmeliyiz ve yurt dışında marka olmalıyız.



Neriman Kılıç - Netmak Kesici Takım İmalat Pazarlama Limited Şirketi



Eğitimini aldığınız mesleğin daha çok erkekler tarafından icra edildiği hissi okul yıllarında aşılanıyor bir kere size. Buna rağmen daha güçlü hissediyorsunuz kendinizi çünkü bir erkeğin yapabileceğini düşünüldüğü şeyi siz bir kadın olarak yapıyorsunuz. İşiniz özel bir durum alıyor, bilinçli bir çevreniz varsa övgü görüyor, değilse "Aaa o kadar erkeğin içinde nasıl çalışıyorsun"larla karşılaşıyorsunuz. Önemli olan nerede, nasıl çalıştığınız değil, severek yaptığınız işin her kapıyı açması mümkün. Makina sektöründe "kadın çalışmaz" anlayışının yıkılması gerekiyor.



Filiz İnan - Vermak Makine Plastik San. ve Tic. Ltd. Şti.



Sektörümüzü, ağırlıklı olarak erkeklerin temsil etmesi ve müşterilerin de çoğunlukla erkeklerden oluşması sebebiyle kadın çalışanlar görmek bazı kimselerce yadırganıyor. Bu sektörün içinde olmanın en zor yönü, kadınları çalışma hayatında görmeye alışamamış kişilere bunu kabul ettirmek oluyor. Hemcinslerime tavsiyem, karşılarına çıkan hiçbir engelin kendilerini yıldırmasına izin vermemeleri ve pes etmeden amaçları uğruna azim ve gayretle çalışmalarıdır.



Arzu Mızrak Topal - Mızrak Ahşap İşleme Makineleri San. ve Tic. A.Ş



23 yıldır ağaç işleme makineleri sektöründeyim. İşinizi severek yaptığınızda başarı geliyor ve başarılarınız da motivasyonunuz oluyor. Yıllar da size çok sayıda anekdot bırakıyor. Çocuklarımız gibi emek vererek, fedakarlık ederek büyüttüğümüz işletmemizle duyduğumuz gururda saklı kadın olmak.Hangi sektörde çalışırsa çalışsın kadın olmak fedakarlık ve özveri gerektiriyor. Kadınlar önce işlerini sevsinler, sevsinler ki başarı gelsin. Başarı beraberinde özgüven ile birlikte mutluluk da getirecektir". - İSTANBUL

