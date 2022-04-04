Ağaç fidanlarını otomobilinin bagajında taşıyan sürücünün tehlikeli yolculuğu kamerada - Son Dakika
Üye Girişi

Ağaç fidanlarını otomobilinin bagajında taşıyan sürücünün tehlikeli yolculuğu kamerada

04.04.2022 23:07
Ağaç fidanlarını otomobilinin bagajında taşıyan sürücünün tehlikeli yolculuğu kamerada

Karabük'te ağaç fidanlarını otomobilinin bagajında taşıyan sürücünün tehlikeli yolculuğu, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Karabük'te ağaç fidanlarını otomobilinin bagajında taşıyan sürücünün tehlikeli yolculuğu, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Karabük- Safranbolu kara yolunda seyreden bir sürücü, aracının bagajına yüklediği ağaç fidanları ile trafikte yolculuk yaptı.

Bir süre bagaj kapağı açık şekilde ilerleyen sürücü, daha sonra gözden kayboldu.

Sürücünün tehlikeli yolculuğunu, bir vatandaş cep telefonuyla görüntüledi.

YORUMLAR
500
Dünyanın en uzun boylu kadını yeni rekorlara imza attı Dünyanın en uzun boylu kadını yeni rekorlara imza attı Dünyanın en uzun kadını olan Rumeysa, 3 farklı unvanın daha sahibi oldu! Dünyanın en uzun kadını olan Rumeysa, 3 farklı unvanın daha sahibi oldu!

Safranbolu, Karabük, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ağaç fidanlarını otomobilinin bagajında taşıyan sürücünün tehlikeli yolculuğu kamerada - Son Dakika


Son Dakika
22:47 Meral Akşener, Yavuz Ağıralioğlu hakkındaki sessizliğini bozdu: Yeni bir bakış açısı getirmeye çalıştık
22:44 Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: Buça'daki dehşet buzdağının görünen kısmı, Mariupol'de durum çok daha kötü
22:30 Eski Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak, tutuklandı!
22:21 Meral Akşener, partisinin oy oranını paylaştı: Yüzde 16-17 arasında görünüyoruz
22:12 Meral Akşener'e "Altılı masaya HDP ile oturur musunuz?" sorusu soruldu! Cevabı net oldu
22:07 Meral Akşener'e Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Yavaş'ın cumhurbaşkanı adaylığı ihtimali soruldu!
21:12 Pandemi izniyle cezaevinden çıktı! Kaynanası ve baldızını öldürdü, bir çocuğu da ağır yaraladı
20:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, bir ailenin evinde iftar yaptı
20:56 Ali Koç'un Aziz Yıldırım'a söylediklerine tepki yağıyor
20:16 Koronavirüs nedeniyle 40 kişi vefat etti, 12 bin 647 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.04.2022 23:13:19. #1.12#
SON DAKİKA: Ağaç fidanlarını otomobilinin bagajında taşıyan sürücünün tehlikeli yolculuğu kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement