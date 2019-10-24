Son Dakika Haberleri: Ağaç gövdesine sıkışan kediyi itfaiye kurtardı
Son Dakika Güncel Ağaç gövdesine sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

Ağaç gövdesine sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

10 dakika önce

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir ağacın yarılan gövdesinin içine sıkışan kedi, itfaiye tarafından kurtarıldı.

Ağaç gövdesine sıkışan kediyi itfaiye kurtardı, System.String[]

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir ağacın yarılan gövdesinin içine sıkışan kedi, itfaiye tarafından kurtarıldı.

Altınoluk Mahallesi Meşelik Caddesi'nde bir zeytin ağacının gövdesine kedinin sıkıştığını gören vatandaşların ihbarı üzerine Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Grup Amirliği Altınoluk müfreze ekibi olay yerine gitti.

Ağaçta oluşan yarığın içindeki kedi, ekibin uzun uğraşları sonucu çıkarıldı.

Görevlilerin dikkatli bir şekilde hem ağaca hem de kediye zarar vermeden motorlu testere yardımıyla araladıkları ağaçtan kurtulan kedi, hızla uzaklaşarak gözlerden kayboldu.

Altınoluk, Balıkesir, Edremit, İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 02:14 Kaynak: AA
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