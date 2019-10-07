Son Dakika Haberleri: Ağaç ile direk arasına sıkışan inek kurtarıldı
Son Dakika Güncel Ağaç ile direk arasına sıkışan inek kurtarıldı

Ağaç ile direk arasına sıkışan inek kurtarıldı

1 saat önce

Bingöl'de ağaç ile direk arasında sıkışan inek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Ağaç ile direk arasına sıkışan inek kurtarıldı, System.String[]

Bingöl'de ağaç ile direk arasında sıkışan inek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.


Olay, kentte bir parkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otlama çıkartılan hayvanlardan biri elektrik direği ile ağaç arasına boynunu sıkıştırdı.Hayvan sahibinin ineğinin kurtaramaması üzerine Bingöl Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nden yardım istendi. Bölgeye giden ekipler, boynunu sıkıştıran ineği yaptığı çalışma ile kurtardı.


Kurtarılan inek sahibine teslim edildi. - BİNGÖL

İtfaiye, Bingöl, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 01:25 Kaynak: İHA
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