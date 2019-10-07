Ağaç ile direk arasına sıkışan inek kurtarıldı
1 saat önce
Bingöl'de ağaç ile direk arasında sıkışan inek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 01:25 Kaynak: İHA
Bingöl'de ağaç ile direk arasında sıkışan inek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Olay, kentte bir parkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otlama çıkartılan hayvanlardan biri elektrik direği ile ağaç arasına boynunu sıkıştırdı.Hayvan sahibinin ineğinin kurtaramaması üzerine Bingöl Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nden yardım istendi. Bölgeye giden ekipler, boynunu sıkıştıran ineği yaptığı çalışma ile kurtardı.
Kurtarılan inek sahibine teslim edildi. - BİNGÖL
Trump: Kürtlere savaşsın diye muazzam para ödedik CHP'nin Fırat'ın doğusuna yönelik operasyon için tavrı netleşti Son Dakika: Trump'tan Suriye açıklaması: Bu saçma savaşlardan çekilme vakti geldi Otomobil alacaklar dikkat! Markalar yüzde sıfır faiz avantajıyla kampanyalara başladı