Ağaç ile direk arasına sıkışan inek kurtarıldı

Bingöl'de ağaç ile direk arasında sıkışan inek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.



Olay, kentte bir parkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otlama çıkartılan hayvanlardan biri elektrik direği ile ağaç arasına boynunu sıkıştırdı.Hayvan sahibinin ineğinin kurtaramaması üzerine Bingöl Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nden yardım istendi. Bölgeye giden ekipler, boynunu sıkıştıran ineği yaptığı çalışma ile kurtardı.



Kurtarılan inek sahibine teslim edildi. - BİNGÖL