Ağaç işleme makineleri sektörü cari açık vermiyor

Ağaç İşleme Makine ve Yan Sanayisi iş Adamları Derneği (AİMSAD) Başkanı Mustafa Erol, ağaç işleme makineleri sektörünün son 5 yıldır cari açık vermeden büyümesini sürdüren sınırlı sayıdaki sektörlerden biri olduğunu kaydetti.

Erol, yaptığı yazılı açıklamada sektördeki yaklaşık 350 firmanın 10 bin civarında kişiye istihdam sağladığını kaydederek, 2018 ylında sektörün toplam işlem hacminin yaklaşık 200 milyon dolar olduğunu bildirdi.

Erol, bu yıl toplam işlem hacminin yaklaşık yüzde 50 artacağını, ekonomik krize rağmen 300 milyon dolar bandına yükseleceğini ifade ederek,"Ekim ayında gerçekleştirdiğimiz Woodtech Fuarı ile birlikte çalışmalarımızın semeresini alıyoruz. 5 yıl önce 5 bin ziyaretçi gelen fuara bu yıl yaklaşık 75 bin civarında ziyaretçi geldi. Bu ziyaretçilerin yaklaşık 15 bini yabancı. Bu da demektir ki, makine imalatı Türkiye'de gerçekten bir ivme kazanmış durumda." yorumunu yaptı.

-105 ülkeye ihracat

Yaklaşık 105 ülkeye ihracatları olduğuna dikkati çeken Erol, 2018'de her 100 ithal makineye karşı, 167 makine ihraç ettiklerini kaydetti.

Erol, "Şu anda her 100 ithal makineye 250 yerli makine ihraç ediyoruz. Cari açığın olmadığı bir sektörüz. Özellikle son 5 yıldır cari fazla veriyoruz. Bunun en önemli nedeni hem yan sanayinin, hem de iyi yetişmiş genç nesillerin şu anda yapmış oldukları teknolojik gelişmelerle Avrupalı lehtarlarımıza karşı makinelerimizin ve yan sanayimizin ciddi kalite artırmasıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Dünyada genelinde makine üretiminde sektörde 3 büyük olduğunu ifade eden Erol sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu ülkeler Almanya, İtalya, Çin. Biz sıralamada her zaman ilk 10'dayız. Avrupa'da üçüncüyüz. Genel makinede yüzde 25 daralma var. Ancak Türkiye'nin makine ihracatında yüzde 13 büyüme var. Biz ne zaman ki dünyanın ve Avrupa'nın fason imalatçısı olmaktan çıkıp marka oluruz, ihracatımız çok daha iyi noktalara ulaşır. Devletin çıkardığı yeni kalkınma planında da makine öncelikli sektör seçildi. Bunun da faydalarını önümüzdeki dönemde çok göreceğiz ki biz fuarda ziyaretçilerden gördük. Tekil makine alımı için değil, komple fabrika otomasyon almak için geldiler. Bu sebeple kendimizi geliştirmemiz gerekiyor ki geliştiriyoruz. Bunun faydalarını önümüzdeki senelerde göreceğiz."