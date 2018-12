Ağaç İşleme Makineleri Sektörü, Rotayı İhracata Çevirdi

AİMSAD Genel Sekreteri Arif Onur Kaçak, "Son üç yıldır cari açık vermeden üretmeye, yatırım yapmaya, ihracata devam eden sektörümüz, 2019'da ABD Vietnam ve Güney Afrika gibi dünya ağaç işleme makineleri ticaretinde öne çıkan pazarları hedeflemektedir" dedi.2017 yılı sonunda 7,5 milyar euroluk bir büyüklüğe ulaştığı, dünya ağaç işleme makineleri sektöründe Almanya ve İtalya 'dan sonra üçüncü sırada yer aldığı belirtilen Türk Ağaç İşleme Makinecileri'nin, iç pazarda yaşanan sıkıntıları ihracata odaklanarak aşmayı planladığı açıklandı. Konu ile ilgili bilgilendirme yapan Ağaç İşleme Makine ve Yan Sanayisi İş Adamları Derneği (AİMSAD) Genel Sekreteri Arif Onur Kaçak, "Son üç yıldır cari açık vermeden üretmeye, yatırım yapmaya, ihracata devam eden sektörümüz, 2019'da ABD, Rusya, Vietnam ve Güney Afrika gibi dünya ağaç işleme makineleri ticaretinde öne çıkan pazarları hedeflemektedir" dedi. Arif Onur Kaçak, sektörle ilgili açıklamalarda bulundu.Sektörün 2018 yılı performansını değerlendiren ve 2019 yılına ilişkin hedeflerini anlatan Arif Onur Kaçak, 3 yıldır cari açık vermeden her yıl ihracatlarını arttırdıklarını belirterek, "2018 yılını 100 milyon dolar ihracat rakamı ile tamamlayacağımızı tahmin ediyoruz. Bu rakama ulaşmamız halinde, sektörümüz 2013 yılındaki 95 milyon dolarlık ihracat rekorunu kırabilecek" dedi. Cezayir yeni dönemde en çok ihracat yapılan ilk ülke olacak"2018 yılında Irak , Cezayir ve Bulgaristan 'ın ihracatta ön plana çıktığını belirten Kaçak, Cezayir'in yeni dönemde ihracatta ilk sıraya geçeceğini öngördüğü ifade etti. Almanya, İtalya ve Çin 'in sektörün en çok ithalat yaptığı 3 ülke olduğuna işaret eden Kaçak, " Aralık ayı içerisinde bazı ağaç işleme makinelerinin Çin, Tayvan Hindistan gibi ülkelerden ithalatına getirilen yüzde 11'lik ek vergi uygulaması ile Çin ve Tayvan gibi ülkeler yeni dönemde listenin gerisinde kalacaktır" şeklinde konuştu."2019 yılında ihracat hedefimiz 120 milyon dolar"Yaşanan ekonomik sıkıntılara rağmen sektörün 2019'da da üretmeye, yatırım yapmaya devam edeceğini açıklayan Arif Onur Kaçak, yaptıkları 2 milyar dolar ağaç işleme makinesi ithalatıyla dünya ticaretine yön veren ABD, Rusya, Vietnam ve Güney Afrika'nın 2019'da yeni hedef pazarları olduğunu belirtti.Arif Onur Kaçak sözlerine şöyle devam etti: "Sektör olarak ihracata odaklanacağımız bir sene olacak. İç piyasalardaki durgunluğu da göz önüne alırsak üreticilerimiz yeni pazarlar bularak ve yurtdışı fuarlara katılarak ihracatla hem ülkemizi hem de firmalarını kalkındırmaya devam edecekler.2019 yılında ihracatımızın 120 milyon dolar, ithalatın ise 60 milyon dolar seviyelerinde gerçekleşeceğini düşünüyorum. İçinde bulunduğumuz durum itibariyle ithal ürün satan firmalarda çevre ülkelere ihracat yapmaya başladı. Bu da ihracatımızda hızlı artışa neden olacak" diye konuştu."Makine sektörü ülkeyi ayakta tutacak en önemli sektör"Makine sektörünün bir ülkeyi ayakta tutan, olmazsa olmaz sektörlerden biri olduğunu ifade eden Kaçak, küresel rekabet için devlet desteğiyle markalaşmaya ve ortak hareket etmeye ihtiyaçları olduğunu sözlerine ekledi. Sektör olarak en büyük sorunlarından birinin küresel ölçek ekonomisi olduğunu söyleyen ve bunu bir örnekle açıklayan Kaçak, sözlerini şöyle sürdürdü: Avrupa 'da ağaç işleme makinesi üreten bir firmanın 2017 yılı sonu cirosu 4 milyar dolar, çalışan sayısı 6 bin 600, Ar-Ge personeli sayısı ise bin 900 civarında. Bu firmanın 2014 yılı sonunda bin 35 adet patenti bulunmakta. Türkiye 'de ise ağaç işleme makinesi sektöründe benzer bir firma örneği olmadığından doğrudan ülkemizin toplam rakamlarından örnek vereceğim. Ülkemizin ağaç işleme makinesi toplam cirosu 400 milyon dolar, TOBB kayıtlarında görünen 277 üretici firma, çalışan sayısı 6 bin 900, yine TOBB kayıtlarına göre 277 firmada çalışan mühendis ve teknisyen sayısı ise 933'tür. Özetle sektörümüz her yıl ihracatını artırıyor, STK 'lar olarak bizler de yurtdışı pazarlama konusunda üyelerimize destek olmaya gayret ediyoruz ama buna rağmen sadece rakip bir firmanın rakamları bile ülkemiz rakamlarının neredeyse 10 katı seviyesinde. Bu nedenle burada devletimizin maddi ve manevi desteğine ihtiyaç duymaktayız"."Ligna ve Woodtech sektör açısından çok önemli"Ağaç işleme makineleri sektörünün en büyük fuarı olan Hannover LIGNA Fuarı'nın 2019 yılına denk gelmesinin sektör açısından büyük şans olduğunu ifade eden Kaçak, her yıl Ekim ayında gerçekleştirilen İstanbul Woodtech Ağaç İşleme Makinesi Fuarı'nın da firmaların satışlarını pekiştireceğini söyledi. Kaçak, "Ayrıca, dernek olarak organize edeceğimiz Türk Pavilyonları aracılığıyla yurtdışındaki bazı fuarlara üyelerimizin toplu katılımlarını gerçekleştirerek, Türk ürünlerinin ve firmaların tanıtımını hep birlikte yapacağız" şeklinde konuştu. - İSTANBUL