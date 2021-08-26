Ağaç İşleri Sanayi Bölgesinde otopark dönüşümü - Son Dakika

İnegöl Belediyesi, Ağaç İşleri Sanayi Bölgesinde Tandoğan Caddesindeki 4 bin metrekarelik alana 150 araçlık otopark yapıyor.

İnegöl Belediyesi, üretim şehri İnegöl'ün mobilya sanayisindeki otopark eksikliğini giderecek çalışmaları başlattı. Tandoğan Caddesi, Bahattin Aslan Camii yanındaki atıl alanı 150 araçlık otopark alanına dönüştürerek esnaf ve vatandaşlara nefes aldıracak alan açılacak. 150 araçlık otopark alanı inşaatını teftiş eden Belediye Başkanı Alper Taban, çalışmalar hakkında bilgi verdi. Başkan Alper Taban açıklamasında, "Burada 150 araçlık otopark inşa ediliyor. Malumunuz, şehrimiz güçlü bir sanayi ve ticaret şehri. Dolaysıyla şehrimize gerek yereldeki işletmeciler, üreticiler, şehrimize gelen kişiler, müşteriler, vatandaşlarımız beraberinde lojistik firmalarımız var. Yoğun bir şekilde her geçen gün artan araç trafiğinin olduğunu görüyoruz. Buna hareketle sanayimizin önemli bir eksikliğini gidermek için Bahattin Aslan camiimizin yanında atıl vaziyette bulunan alanın otoparka dönüştürülmesi ile ilgili çalışmalarımızı başlattık" dedi.

Otopark alanı için yürütülen çalışmaların yaklaşık 200 bin TL olduğunu ileten Başkan Alper Taban, "Burada hem sanayi içi trafiği çok yoğun. Beraberinde parklanma problemleriyle alakalı planda da otopark alanı olarak işlenmiş alanın Fen İşleri Müdürlüğümüzün marifetiyle otoparka dönüştürülmesi çalışmasını yürütüyoruz. Burada dört bin metrelik alan ve otopark alanlarının da belli olduğu bir parke taşı çalışması yürütülüyor. Yaklaşık 200 bin TL'lik bir çalışma olduğunu ifade etmek isterim" diye konuştu.

Açıklamasının devamında nakliye ve lojistik alanında hizmet veren geniş araçlar için ayrı bir alan daha oluşturulacağını söyleyen Başkan Alper Taban, "Tabii sadece burayı kazandırmakla yetinmeyeceğiz. Bundan sonra hemen karşı adada yapacağımız bir çalışma daha var. Oradaki çalışmalarımızı da hızlandırmış olacağız. Nakliye araçları tarzı lojistik işiyle ilgilenen araçları da o alanda yerleştirmiş olacağız. Geniş araçlar park edebilecek. Çalışmalar başta sanayi esnafımıza, ağaç işleri esnafımıza ve bu alanları kullanacak olan tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - BURSA